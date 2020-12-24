〈本土零確診破功〉陳時中：案771未參加台北馬拉松 接觸者176人採檢陰性

國內今 (24) 日並未新增本土或境外移入新冠肺炎病例，不過，網傳遭紐籍機師傳染的廣明子公司女員工 (案 771)，疑在確診前兩天參加台北馬拉松，引發恐慌，對此，疫情指揮中心指揮官陳時中嚴正駁斥，澄清案 771 未參與路跑，並指出，接觸者 176 人核酸檢驗或血清抗體採檢均為陰性。

台灣日前出現首起新冠肺炎航空器群聚案，染疫的紐籍機師 (案 765) 傳染給另 2 名機師後，又衍伸出 253 天以來的首起本土病例，廣明 (6188-TW) 子公司的女性員工也在 22 日證實確診，紐籍機師涉隱匿、妨礙疫調及違紀，已在昨晚遭到長榮航空 (2618-TW) 開除。

近來案 765 及案 771 的疫調足跡及個資在網路上瘋傳，今天甚至有媒體報導，案 771 疑在 20 日參加台北馬拉松，南部某印刷大廠自主要求主管清查有無同仁參加該場路跑，提前因應，引發各界譁然。

陳時中今天仍親自坐鎮指揮中心記者會，澄清女員工並未參加台北馬拉松，這些都是不實訊息，且個案資訊應由中央統一公布，民眾勿隨意轉傳以免觸法，若造成公眾無謂恐慌、耗費社會成本，可能涉及刑事、民事、侵權等責任，對防疫也不利。

陳時中表示，希望大家相信指揮中心判斷，有防疫需要且無法掌握才會公布。至於案 771 接觸者 176 人，檢驗結果都已出爐，不論是核酸檢驗或血清抗體，全數皆呈陰性。