微信禁令被法院叫停 川普政府提交文件要求駁回訴訟

川普發布的微信 (wechat) 禁令遭法院叫停之後，美國政府持續出招，要求法院駁回微信用戶的訴訟。

美國總統川普於 8 月發布針對微信的使用禁令，引發美國用戶不滿提起訴訟，並成功說服法院暫時叫停禁令。川普政府已經提起上訴，預計明年 1 月份進行裁決和聽證。

川普做出禁令的理由是，中國政府有能力透過這一應用程式獲得數據，從而引發國家安全擔憂。美國政府指出，國家安全政策是由總統及國會來掌握，法院沒有管轄權，來暫停這些行政命令。

川普政府在提交給法院的文件主張，微信用戶聲稱總統的限制措施侵犯言論自由和宗教自由，這個指控應予駁回。

川普在 8 月 6 日連續發布 2 個行政命令，禁止受美國司法管轄的任何人或企業與 TikTok 的母公司字節跳動進行任何交易，同時也向 Wechat(微信) 及其母公司騰訊簽署類似內容的行政命令。

美國微信用戶聯盟 (WeChat Users Alliance) 向舊金山法院提訴，指控川普擬對微信實施的限制措施違反憲法。認為無論是行政命令本身還是白宮，都沒有提供確切證據，來支持有關在美國使用微信危及國家安全的說法。