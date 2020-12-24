【日盛投顧】指數再度站回5日線

◆盤勢分析

1. 亞股周四普遍反彈，台股加權指數周四呈現跳空開高震盪，指數一度攻上 5 日線之上，高檔 14,300 點之上解套賣壓仍大，收盤成功再度站回 5 日線之上；OTC 指數漲幅比集中市場小。盤面資金聚焦被動元件、整流二極體、原物料族群的紡織、塑化及部分集團股，終場指數上漲 57.19 點，漲幅 0.4%，收在 14,280.28 點，成交金額為 2,232.25 億元。三大法人合計買超 32.51 億元：外資買超 31.94 億元、投信賣超 6.23 億元、自營商買超 6.8 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量增上漲，後續回檔須量縮，上漲須量增。

(2)、均線：站回 5 日線，支撐為 14,000 點附近，壓力為前高 (約 14,427 點) 附近。

(3)、技術指標：日 KD 向下開口收斂，指數進入區間震盪。

3. 櫃買指數上漲 0.13%，收在 179.69 點。短線支撐為 176 點附近，壓力為 182 點附近。

4. 台股選股方向可留意資訊軟體、IC 設計、造紙、鋼鐵、紡織等。

結構被動元件、整流二極體、紡織股轉強

1. 被動元件：龍頭日商村田與另一日本大廠太陽誘電近期二度通知客戶再拉長交貨期 14~28 天，最長要等半年才能交貨，凸顯供給嚴重吃緊，業界預期將提前至明年農曆年後漲價，比預期早一季，相關被動元件廠如 2327 國巨、2492 華新科、2478 大毅股價再度轉強。

2. 紡織：下游品牌客戶拉貨動能增強、需求增加，加上原料己內醯胺 (CPL)、EG 等石化原料價格上漲，國內尼龍、聚酯、加工絲等產品價格從第三季末開始上漲至今，漲幅已達一成，多數紡織廠訂單能見度已看到明年第一季，成為市場資金追逐新族群，1455 集盛股價開盤沒多久即攻上漲停鎖死至收盤，1409 新纖、1457 宜進等股價也皆攻上漲停。

3. 集團股：適逢年底封關，集團股表態，華新集團 1605 華新及 2344 華邦電強勢上漲，鴻海集團的 2317 鴻海、6451 訊芯 - KY 本周股價轉強，台塑集團的四寶及 2408 南亞科股價同樣表現強勢。

4. 操作建議：全球疫情尚未明顯緩和，加上耶誕節及元旦假期在即，外資買賣進出部位縮小，期貨持續維持淨空單，短線上我們認為指數區間震盪機會較大，操作上建議勿過度追高，降低持股比重，選股佈局上可留意資訊軟體、IC 設計、造紙、鋼鐵、紡織等。