台股多頭信心回籠收復短均 外資再加碼 三大法人買超32.51億元

美股周三收盤互有漲跌，台股今 (24) 日開高，一度衝上 14300 點關卡，在原物料漲價利多加持下，塑化、紡織等類股表現亮眼，被動元件也成為盤面焦點，加權指數終場上漲 57 點，收在 14280 點，成功收復 5 日線及 10 日線，三大法人合計買超 32.51 億元。

觀察籌碼動向，外資今天加碼買超 31.97 億元；投信則持續賣超 6.22 億元；自營商與外資同調，共買超 6.78 億元，三大法人合計買超 32.51 億元。

傳產族群為今日多頭指標，由於國際原物料持續大漲，塑化族群受惠漲價利多表現強勢，其中，南亞因環氧樹脂及銅箔基板業績亮眼，帶動股價上漲 1.6%，台塑、台塑化同步漲逾 1%；中石化兩大主力產品 CPL 及 AN 市況從本季開始回溫，價格也走揚，營運將揮別谷底，激勵股價走高，終場大漲逾 7%。

此外，國內尼龍、聚酯、加工絲等產品從第 3 季末開始上漲迄今，市場預期市況熱絡將延續至明年第 1 季，帶動相關族群股價走揚，新纖、集盛、怡華、聯發今日均亮燈漲停，遠東新、力麗、宏益等多檔漲勢也相當強勁。

被動元件供給吃緊，全球 MLCC 龍頭村田再拉長交貨期，台廠庫存也偏低，在漲價題材利多加持下，被動元件族群今日股價齊揚，國巨、華新科大漲逾 2%；凱美受惠與奇力新互相轉讓子公司股權，股價亮燈漲停；此外，華容也飆上漲停，大毅、禾伸堂、日電貿、信昌電等均漲勢強勁。

台股封關倒數 5 天，法人預估，加權指數將在 14100 至 14400 點之間來回震盪，但個股漲跌差異大，漲價題材強勢股將陸續向上，近期傳產交投熱絡，低價股也受惠資金行情，表現空間較多，但要注意量能放大後的走勢。