〈錼創攜手工研院〉明年將是MicroLED元年 拚創兆元商機

新創公司錼創 (PlayNitride) 今 (24) 日宣布攜手工研院，展開為期四年的合作計畫，錼創執行長李允立表示，希望與工研院共同推動產官學各界合作，力拚為台灣打造兆元 MicroLED 商機，也看好明年是 MicroLED 發展元年，市面上將有成熟產品推出。

李允立表示，明年可能是 MicroLED 發展元年，錼創合作對象、客戶正績極將產品從實驗品推向市場，樂觀看待明年有機會在市面上看到成熟產品推出，但價格仍有進步空間。

與工研院合作方面，李允立指出，將著重在車用、穿戴裝置、AR/VR 等產品上，錼創目前也具備材料、設備開發、量產能力，預期明年產品推出後，將依市場狀況，進一步擴大與夥伴合作。

錼創近年也陸續推出 1-2 吋穿戴應用、7.56 吋透明顯示器、9.4 吋高解析度柔性顯示器以及 PixeLED Matrix 大型無縫拼接顯示器，其中，9.4 吋顯示器正是與面板大廠友達 (2409-TW) 合作開發，鎖定車載市場。

錼創合作夥伴晶電 (2448-TW) 董事長李秉傑、友達總經理柯富仁等人今也出席活動。

工研院電子與光電系統研究所所長吳志毅則表示，MicroLED 是目前最被看好的下世代顯示技術，加上未來 AI、5G、大數據等應用也需用到顯示器作為人機介面，台灣在 LED、面板、半導體、驅動 IC 等也具備完整上下游產業鏈優勢，深具 MicroLED 發展優勢。