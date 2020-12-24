飯店業添新動能 六福萬怡、亞都天香樓圍爐宴近客滿

隨著年節腳步逼近，各飯店業者正陸續推年菜拉抬餐飲業績動能，而圍爐訂單也持續增加中，六福 (2705-TW) 今 (24) 日表示，六福萬怡館內餐廳除夕二個餐期訂席均已客滿，宴會也近客滿，另有年菜銷售，業績目標上看 3000 萬元；而亞都 (5704-TW) 也指出，亞都天香樓訂位已達 80% 滿。

六福指出，由於今年春節連假長達 7 天，再加上國人可能減少出門接觸人群的頻率，預估總年菜市場高達 50 億元。

為因應不少消費者趨於在家用餐的需求，六福將年菜戰線延長，並透過電商平台將產品觸及更多消費者，目標業績上看 3000 萬元，與去年持平，又以冷凍年菜為主要銷售動能。

同時，六福萬怡館內圍爐訂單正持續增加，除了宴會廳接近訂滿狀態，餐廳均以客滿。

亞都則指出，台北亞都天香樓連續 3 年榮獲米其林指南一星肯定，消費者詢問度一項高，今年受疫情影響，天香樓訂位狀況比往年更加熱烈，又以 6 人小桌數和 15 人大桌數最受歡迎。

亞都認為，由於無法出國，年節團聚人數呈 M 型走向，再加上近年年菜消費也呈兩極化，因此集團在銷售策略上分別設定高端家庭和零售通路，其中，亞都麗緻天香樓以奢華食材瞄準頂端家庭客層，另有麗緻坊以年節禮品為主、搭配冷凍年菜，主打簡單覆熱程序與彈性實惠價格。

亞都更整合麗緻坊線上線下販售，與各大百貨合作多方布局，樂觀預計將帶動整體業績倍數成長。