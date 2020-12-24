大到不能倒銀行再添一家！一銀為第6家D-SIBs銀行

金管會今 (24) 日宣布，繼去 (2019) 年 12 月指定中國信託銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、兆豐國際銀行及合作金庫銀行等 5 家銀行為我國的系統性重要銀行 (D-SIBs) 後，這次再核算本國銀行去年度的系統重要性得分後，增加第一銀行為我國第 6 家 D-SIBs。

金管會表示，「系統性重要銀行」簡單說就是大到不能倒的銀行，經指定為 D-SIBs 者，應自被指定日的次年起，分 4 年平均提列 2% 額外法定資本要求、及 2% 內部管理資本要求，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過 2 年期之壓力測試。

金管會進一步指出，其中，有關提列 2% 內部管理資本要求及申報「經營危機應變措施」等 2 項強化措施，因應疫情發展及參考國際作法，金管會於今年 7 月 2 日發布補充規定予以延後 1 年實施。

依規定，銀行的普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率，須分別達 7%、8.5%、10.5%，換言之，如果是系統性重要銀行，四年後必須分別達到 11%、12.5%、14.5%。

金管會表示，D-SIBs 在金融市場是具有領導性地位的銀行，期待 5 家 D-SIBs 及本次新增的一銀能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面都能全面帶動提升金融業經營的穩定及健全。

金管會強調，該會將秉持我國資本適足性規範，持續與國際接軌，並因應我國實務發展的原則下，在提升我國 D-SIBs 的損失吸收能力後，對於強化我國金融穩定應有相當的助益。