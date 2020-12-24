〈東洋法說〉流感疫苗明年供貨量成長2成 挹注營收衝破2億元

東洋 (4105-TW) 今 (24) 日舉行法說會，總經理施俊良表示，今年開始提供公費、自費四價流感疫苗，由於遇上新冠肺炎疫情，自費疫苗供不應求，預期明年需求量持續看增，並與供應商確保明年疫苗供應量較今年多出 2 成。法人估，東洋今年流感疫苗營收貢獻約 1.7 億元，明年在疫苗量增加下，營收有望突破 2 億元。

東洋旗下事業體包括癌症、重症醫療、醫療保健與代工，其中重症醫療方面，東洋睽違兩年再度供應國內流感疫苗，施俊良指出，今年因為疫情流感疫苗需求暴增，自費流感疫苗供不應求，一度遭到客訴，目前已與代理廠商洽談明年供貨量，將可較今年多出 2 成，此外，也與其他藥廠接觸中，期盼再擴大疫苗供應量。

法人估，東洋今年供應全台超過 60 萬劑疫苗，包括公費 55 萬劑、自費 9.5 萬劑，營收貢獻約 1.7 億元，明年則有望供應全台約 72 萬劑疫苗，營收貢獻有望突破 2 億元。

毛利率方面，施俊良表示，由於目前流感疫苗以代理為主，公費幾乎為一次性出貨，毛利率較低、約 20%，自費則相對較高。

施俊良也透露，目前除代理新冠疫苗外，目前還有其他兒童用疫苗正在申請藥證，最快有望明年底取證、上市，挹注營運表現。