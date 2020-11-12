〈東洋新冠疫苗〉談判SOP無疏失 林全還原破局始末

東洋 (4105-TW) 上 (10) 月拿下德國藥廠 BNT 新冠疫苗台灣代理權，因期限內未與台灣政府談成疫苗數量與價格，導致最終協商破局，更遭衛服部打臉是拿不出授權書；對此，董事長林全今 (12) 日親上火線強調，疫苗代理遵照 SOP 進行、沒有疏失，且取得授權書前須付大筆訂金，但因為未與政府確認採購數量，不願承擔風險，最終取消代理 BNT 新冠疫苗。

林全表示，向 BNT 採購疫苗對象皆為各國政府，其中，預付款項是取得授權的商業條件之一，因此東洋取得 BNT 授權前，須先預付大筆授權金，但當時尚未取得政府所需的疫苗數量與價格，因此不願先支付費用，加上東洋為上市櫃公司，不能因代理疫苗而虧錢，擔憂對不起所有股東。

總經理施俊良補充，東洋有機會取得 BNT 台灣獨家代理權，但需先向對方談妥數量與價格，且唯一的買家是政府，因此東洋向 BNT 取得有條件授權書，與政府達成共識後，再取得正式授權書。

林全解釋，新冠疫苗每人須施打兩針，依據台灣人口數及保護力計算，台灣約需 3000 萬劑，而 BNT 將依照產能排程陸續提供，原預計下季最多先供應 1000 萬劑，但台灣政府提出的量遠低於 BNT 預期，加上價格相當高，最終僵持不下，才向 BNT 取消授權。

林全強調，疫苗是保護國民健康，醫藥公司與政府都有責任，此事對大眾都是好事，不是為了營利，原本好事一樁，卻有許多汙衊、不實指控及陰謀論，針對外界諸多質疑，在個人眼裡看來都是扭曲事實、轉移焦點。