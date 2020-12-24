第三家投信捲入勞動基金炒股案 群益投信副總遭搜索約談

勞動基金炒股案越滾越大，繼復華投信、統一投信等代操基金捲入弊案後，今 (24) 日再爆出第三家投信業者涉案，台北地檢署指揮廉政署搜索群益投信資產管理部副總謝志英等人辦公室和住家等共 5 處，並約談基金管理人林瑞英、研究員湯明真 3 人應訊。對此，群益投信表示，依法配合調查。

勞動基金炒股案從前寶佳資產執行長唐楚烈、前勞動部官員游乃文涉嫌收賄遭收押後，北檢已陸續查出復華投信、統一投信等代操基金的主管，涉嫌配合寶佳操縱遠百股票，今天再度搜索群益投信。

據勞動部每半年公布的報告顯示，今年上半年新制勞退基金的代操管理費，群益投信代操 2263 萬元，是代操部位第三高的本土投信業者、第五高的投信業者。依據統計，復華投信代操高達 7476 萬元，其次為統一投信 6119 萬、野村 5737 萬、安聯 2392 萬、群益 2263 萬元。

對於北檢今天兵分五路搜索群益投信，並將副總謝志英等人帶回偵訊，群益投信表示，公司依法配合調查，基於偵查不公開之原則，不便對外回應。

針對投信涉嫌炒股連環爆，金管會表示，近日已啟動對投信公司的專案檢查，查核事項包括：全權委託業務的作業程序及內部控制，目前正在對今天遭搜索的群益投信公司辦理檢查中。

攸關勞工權益的勞動基金炒股案，至今已有唐楚烈、游迺文、寶佳資產投資主管邱裕元、復華投信投資長邱明強、經理人劉建賢等 5 人被收押禁見，而統一投信資深副總闕志昌、經理人郭士慶、孫民承、研究員俞建業，被法官裁定 250 萬元到 30 萬元交保，但北檢已對此提出抗告。