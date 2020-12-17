〈金管會備詢〉勞動基金炒股 立委質疑監視機制失靈 要求加重懲處投信

勞動基金炒股案愈演愈烈，立委高嘉瑜今 (17) 日表示，復華投信大買遠百股票爆量，金管會卻未能即時監控，質疑金管會監視機制失靈，對此，金管會主委黃天牧表示，監視制度有在運作，但可能那個量未達監視的標準。

高嘉瑜也要求金管會檢討監視標準，還有對於投信炒股的懲處，需比照理專 A 錢，提高罰款、並且主管連坐。

高嘉瑜表示，理專 A 錢弊案頻傳時，黃天牧曾表示「深惡痛絕」，但勞動基金弊案發生至今，都不曾聽到金管會對於投信代操勾結、甚至協助勞動基金倒貨有任何表態，質詢金管會對此案態度。

黃天牧表示，證期局有表態過，會全力配合檢調調查，如果最後確定投信在權瑋操作時有疏失，金管會一定會依法辦理，他說：「對這樣的行為，我深惡痛絕。」

高嘉瑜進一步秀出資料顯示，勞動基金從 2012-2020 年的弊案，都發生在委外投信的基金操盤人去勾結、進行內神通外鬼的行為，包括 2012 年 11 月的安泰 ING 投信前基金經理人謝青良、凱基前基金經理人彭國星等炒作盈正；2013 年 10 月的日盛投信前投資長陳平、寶來投信前協理瞿乃正炒股造成勞動基金損失 38 億多元；2014 年 7 月的元大寶來、第一金、新光等基金經理人與股市作手黃明松勾結，害勞動基金損失逾 6600 萬元；加上此次勞動基金運用局前組長游迺文勾結復華投信弊案。

高嘉瑜表示，在這些過程中，金管會都說對交易行為有即時監控，但照理說，在弊案爆發前、在檢調介入前就應該有事前預警機制，但是從 2012 至今，卻不斷重蹈覆轍，感覺金管會對投信勾結到目前為止都沒拿出具體作為來做預防，還要仰賴檢調介入才有辦法處理，質疑金管會是否沒辦法提前監控？

黃天牧回應表示，2018 年已經修正投信投顧法 105 條之一的特別背信罪，提高刑度 3 年到 10 年。且針對此案，在媒體披露後，證期局即請復華投信來說明，但因為檢調已在調查，金管會一定全力配合檢調調查，依法辦理。

高嘉瑜進一步質疑：「檢調已經在調查，絕對不是金管會推卸責任的理由。」她還爆料，曾兩度去函金管會了解此案進度，但金管會人員都以「日常監理查無異常，此案與金管會無關。」回應

對於「日常監理無異常」，高嘉瑜表示非常傻眼，她再度出示此案所涉的遠百股票近期交易狀況表示，從 8 月初至 9/15，一個半月復華投信就買了超過 5300 張遠百股票，且遠百股票平常日均量約 500 張，但 8/27 成交量卻爆出 8466 張，復華投信超大量異常交易的行為，就值得金管會去了解，但金管會卻視而不見，質疑金管會是否有在監管？

黃天牧表示，證交所、櫃買中心都有監視制度，但對於爆量是否達到監視系統爆量的標準，可能要去討論，監視制度是有在運作，但可能那個量未達監視的標準。高嘉瑜要求金管會對此要檢討，是否未達監視標準，金管會就沒有機制去處理交易異常。

黃天牧表還強調，檢調的調查權深度，絕對比行政單位的檢查權要深，有些證物，檢調單位不一定會提供給我們，我們不是推卸責任，而是程序步驟的問題。

高嘉瑜表示，質疑復華投信內控機制恐怕已經失靈，她指出金管會針對銀行理專弊案祭出罰款提高、主管連坐，但是投信業弊案以過去例子而言，都只有處罰到基金經理人，投信、主管是否要連帶受罰？黃天牧表示，目前還在偵查中，金管會未來會依事實判斷，並依照委員提示去進行懲處。