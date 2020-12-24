疫情提升個人電腦需求 全球供應短缺或將持續至2022年

硬體產業高層及分析師指出，2020 年全球筆記型電腦及 PC 的銷量，來到 2007 年 iPhone 出現以後最高，從而造成供應鏈緊張，製造商還需要幾個月時間才能完成現有的訂單。

分析公司 IDC 副總裁 Ryan Reith 表示，不僅如此，到 2022 年，政府用於學校和企業的額外刺激資金，可能會加劇市場面臨的緊縮現象。

受疫情影響，加大遠距學習及在家工作的需求，帶動電腦市場的好轉。相較之下，智慧手機在經過十年的好時光後，則開始走下坡。

電腦生產商宏碁 (2353-TW) 泛美營運部總經理 Gregg Prendergast 表示，整個供應鏈見到前所未有的緊張。

在 2008 年，筆記型電腦及桌上型電腦的全球銷量，約在 3 億台，但隨後由峰值下滑，至近期一直朝 2.5 億台的水準下滑，幾乎無人預期這一產業會出現反彈。但目前一些分析師預計，今年的總出貨量可能接近 3 億台，較去年成長 15%。

研究公司 Canalys 推估，到 2021 年底，已完成安裝的 PC 和平板電腦將達到 17.7 億，高於 2019 年的 16.4 億。此現象的一個重要原因，是過去一個家庭可能只需一台電腦，但受疫情影響，家中的學生、工作者及玩遊戲的人，可能都需要使用家中電腦。

為滿足這種突然的需求，全球幾家大型個人電腦銷售商增加了供應商，加快出貨速度，並計畫發布更好的機型，但可能還不夠。

分析師說，即使許多工廠撐過疫情的關閉，但現在要取得螢幕及處理器供應也更為困難。若這部分可能解決，2021 年電腦的銷售還會更好。