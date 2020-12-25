下半年全球併購交易回溫 華爾街投行看好明年續航

今年下半年交易量回溫，帶動全球併購交易額自十年低點反彈，各大投行主管預計強勁成長勢頭有望延續至明年。

在 AMD 和 Salesforce 分別以高價收購賽靈思 (Xilinx) 和 Slack，催生科技業兩大併購案後，標普全球 (S&P Global) 本月初再宣布以 390 億美元收購 IHS Markit，導致今年光第 4 季併購交易額就超過 1.3 兆美元。

今年全球前三大併購案，全數發生在過去 30 天內 (圖：Bloomberg)

與北美相比，歐洲地區是今年併購交易的一大亮點。彭博彙編數據顯示，今年歐洲企業併購交易額增長約 6%，至 1.2 兆美元。

值得一提的是，今年併購交易增長得以恢復強勁勢頭，亞太地區也是不可或缺的功臣之一。數據顯示，今年亞太地區併購交易額成長 13%，達到 1.3 兆美元，在中國經濟復甦帶動下，2021 年亞太地區將持續以強勁的成長勢頭邁進。

其中，摩根大通亞太併購部聯席主管 Rohit Chatterji 認為，日本企業可能再次成為全球活躍買家，併購交易有望在更穩定的外部環境中持續增加。

上圖為 2019 年至 2020 年，亞太地區、歐洲中東與非洲地區，以及美洲地區的併購交易額分配 (圖：Bloomberg)

摩根大通 (JP Morgan) 法國投資銀行業務負責人 Maja Torun 也表示，那些受疫情顯著影響的企業，明年可能更加積極剝離自家資產。

該公司預測，無論是疫情下的贏家或輸家，明年都將進行更積極的併購活動，尤其是歐洲的醫療保健及科技業，並在併購過程中自有利的股價中獲益。

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