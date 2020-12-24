數字科技旗下汽車交易平台 明年啟動收費增添新動能

數字科技 (5287-TW) 看好，明年房市將穩定成長，車市估也將持穩，有利明年 591 房屋交易與 8891 汽車交易兩大成熟平台表現，在今年 8891 汽車交易平台汽車品牌覆蓋率已達 8 成之下，明年可望啟動收費，加上新創平台效益發酵，明年營運將優於今年。

數字科技旗下目前較成熟、穩定發展的平台包括 591 租屋網、8891 汽車交易等，從前三季營收占比來看，591 房屋交易 62％，8591 寶物交易 23％，8891 汽車交易 8％，518 人力銀行則為 7％。

除穩定發展的平台外，數字科技近來啟動包括 Marry 結婚吧、小雞上工、Tasker 出任務、100 室內設計等新創平台，隨著平台發展越趨成熟，Marry 結婚吧、100 室內設計今年已開始啟動收費。

展望明年，數字科技表示，房市預期將穩定成長，車市估也將持穩，在房市、車市穩定下，有利 591 房屋交易與 8891 汽車交易平台廣告收入成長，加上 8891 平台今年汽車品牌覆蓋率已達 8 成，明年可望啟動收費模式，增添新的營收動能。

數字科技看好，明年成熟平台營運表現可望持穩成長，加上新創平台收費效益發酵，明年貢獻可望進一步擴大，整體營運表現將優於今年。

數字科技受惠旗下平台持續擴增服務內容及台灣疫情趨緩、經濟活動回溫，前三季稅後純益達 4.9 億元，年增 7％，每股純益 11.51 元，賺逾一個股本。

