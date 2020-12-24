寬鬆貨幣外溢效果顯現 11月資金指標創多個新高

台灣央行今 (24) 日公布 11 月金融情況，M1B 年增率上升至 14.3%，寫 2010 年 6 月以來新高，M2 年增率也上升至 7.6%，創 2009 年 10 月以來新高，同時，證券劃撥存款餘額、活期性存款，以及外匯存款均續創高，央行指出，多個資金指標均為金融海嘯以來甚至歷史新高，反映各主要央行寬鬆貨幣政策的外溢效果。

央行說明，11 月外資淨匯入金額高達 58.88 億美元，再加上台商持續回流，使外匯存款達 6 兆 7391 億元，年增 10.38%，為史上高點。

同時，11 月活期性存款來到 19 兆 3433 億元，續創新高，而活存年增率 15.47% 也創 2010 年 7 月以來相對高點，反映部分廠商現金增資、認購股權款項增加、部分基金申購款和贖回款增加，以及牽涉公司建設開發預備款項增加等因素。

另一方面，被視為散戶指標的證券劃撥存款餘額 11 月續增，較上月增加 341 億元至 2 兆 6301 億元，也寫新高紀錄，而股價指數月平均則來到 13394 點新高，央行表示，台股交易相當活絡。

央行再次強調，全球資金相當充裕，累計前 11 月 M1B 和 M2 平均年增率分別為 9.79%、5.6%。

央行進一步指出，11 月外資已淨買超台股達 1090 億元，由於我國科技業表現相對穩健，外資看好台灣的基本面，資金有陸陸續續匯入。