鴻海集團斥近23億元 加碼物流管理平台業務

鴻海 (2317-TW) 今 (24) 日公告，子公司准時達國際供應鏈管理，斥資 1.16 億元、約新台幣 5 億元，取得上海托普旺物流股權，此外，准時達國際供應鏈管理也以不超過 6357 萬美元、約新台幣 17.9 億元增資轉投資 JUSDA INTERNATIONAL LIMITED，合計斥資近 23 億元，強化物流管理平台事業佈局。

鴻海表示，准時達國際供應鏈管理是向趙忠善，以及蘇州工業園區原點正則壹號創投、蘇州工業園區原點正則貳號創投、霍爾果斯同行股權投資管理等企業，取得上海托普旺物流有限公司股權。

鴻海強調，取得股權目的為長期投資，資金來源則是自有資金及發行新股，目前准時達國際供應鏈管理持有 64.59% 上海托普旺物流股權，金額約人民幣 2.80 億元。

此外，鴻海也同步公告，以不超過 6357 萬美元，現增 JUSDA INTERNATIONAL，每股港幣 1 元，最多取得 4.91 億股，目的同樣是長期投資。

准時達是鴻海集團旗下供應鏈物流管理平台服務公司，聚焦製造業上游從原材料到成品，以及下游從成品到終端消費者的全程端到端供應鏈整合，目前與全球超過 3000 家 3C 零組件廠商及客戶密切合作，服務超過 1000 家知名品牌客戶。