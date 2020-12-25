〈能源盤後〉原油平安夜小升 但本週創2個月來首次收低

週四 (24 日) 交易，原油期貨價格小幅升高，聖誕節前最後一個交易日交易量清淡，投資者關注川普是否會簽署一項美國財政方案。

大宗商品投資者一直擔心，美歐新冠疫情復燃將尤其重創能源需求，因為沒有政府充足的援助以抵抗消費者與企業活動受限帶來的經濟傷害。

Tyche 資本顧問執行董事 Tariq Zahir 週四表示，美國原油庫存並非全然看漲，但投資者不該過分強調因假期縮短交易的本週走勢。

美國能源市場週四較往常提早一小時休市，週五也將因聖誕節而持續休市。

「昨日的庫存數據不是特別樂觀，但我不會太過投入今日的交易走勢。」Zahir 說。

「我們確實需要獲得某種形式的刺激，倘若政府關閉，我們會看到損失加劇。」他指的是國會週一已通過但川普拒絕簽署的財政方案。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 11 美分或 0.2 %，收每桶 48.23 美元，本週下跌 2.1%。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 9 美分或 0.2%，收每桶 51.29 美元，本週下跌 1.9%。

根據道瓊市場數據，這兩種基準原油均創 10 月 30 日止當週以降首次單週收低。

在川普嫌每人派發現金 600 美元太少，要求國會上調金額後，眾議院民主黨人試圖在週四 (24 日) 的形式會議 (pro forma session) 上通過新提案，將每人發放金額提高至 2000 美元，以落實川普建議，但仍遭共和黨人否決，兩黨溝通未果。

EIA 週三公布，上週 (12 月 18 日止) 原油庫存下跌 56.2 萬桶，不僅與前一日 API 數據截然相反，且下跌程度也大於分析師預期。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期該週原油庫存下降 470 萬桶。API 週二公布，上週 (12 月 18 日止) 原油庫存上升 270 萬桶。

與此同時，貝克休斯（Baker Hughes）週三因應假日而提前 2 日公布數據，本週美國活躍的石油鑽井機數量增加 1 個至 264 個，為連續第五週鄒家，且鑽井平台（包含天然氣鑽井機）數量增加 2 個至 348 個。

英國與歐盟週四強化了一項協議，將可避免英國無協議脫歐。倘若無協議脫歐，可能會破壞市場且推升原油價格。

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