〈能源盤後〉原油庫存大降 地緣政治發展有利 原油上漲 本週可望漲逾2%

週三 (23 日) 交易，原油期貨價格大幅收高，係因 EIA 報告顯示美國原油庫存下降超過預期，且有利的地緣政治發展似乎清除了能源資產需求進一步上升的潛在阻礙。

EIA 報告

EIA 公布，上週 (12 月 18 日止) 原油庫存下跌 56.2 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期該週原油庫存下降 470 萬桶。

API 週二公布的報告顯示，上週 (12 月 18 日止) 原油庫存上升 270 萬桶，API 和 EIA 數據不同步的情況並不罕見，投資者通常偏好相信官方 EIA 的報告。

EIA 數據也顯示，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心的原油庫存上週上升 2.6 萬桶。此外，上週汽油庫存下降 112.5 萬桶、蒸餾油庫存下降 232.5 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期該週汽油庫存增加 140 萬桶、蒸餾油庫存下降 110 萬桶。

地緣政治發展有利黃金

《太陽報（The Sun）》報導指出，英國脫歐協議已「近在眼前」，最快週三或平安夜就能敲定，支撐大眾對避開硬脫歐的期待。(硬脫歐即是英國脫離歐盟貿易團體卻沒有備妥貿易協議。)

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「英國脫歐協議可望達成，以及新冠疫情紓困方案可能會讓消費者拿到更多現金，這些提供了支撐力。」

美國川普總統週二批評國會通過的約 9000 億美元新冠紓困協議，並呼籲國會應增加直接支付給國人的金額，從 600 美元提高到 2000 美元。

來自英國旅行的限制獲得放寬，令投資者鬆一口氣。先前因報導稱新冠變異病毒株令英國確診人數激增，致使各國對英國旅行採取嚴厲防堵措施。

先前為防止新毒株入侵，法國對英國關閉邊境，但現已重啟，只要旅客提供新冠病毒測試陰性結果的證明，就能驅車或搭乘渡輪進入法國。

Rystad Energy 石油市場分析師 Louise Dickson 報告指出，「重啟兩國間的運輸和人員往來是個正面發展，雖然要求病毒測試報告仍會阻礙行動。」

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.10 美元或 2.3 %，收每桶 48.12 美元，週二該契約下跌 2%。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.12 美元或 2.2%，收每桶 51.20 美元，週二下跌 1.6%。

根據 FactSet，以交易最活躍的契約來看，WTI 原油期貨本週已下跌 2.5%、Brent 本週下跌 2.1%。

此外，媒體報導，奈及利亞供應中斷，可能也提供原油溫和的支撐力。Exxon Mobil Corp (XOM-US) 對 Qua Iboe 原油出口碼頭發出不可抗力的通知，但該設施可望 1 月初恢復運行。

其他能源商品