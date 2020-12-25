路透：英歐終於敲定的歷史性貿易協議 只比最差結果好一點

英國首相強生趕在耶誕節前端出「脫歐貿易協議」這道佳餚，讓一年前贏得壓倒性勝利的他，得以趕在年底期限七天前兌現諾言。路透熱點透視專欄作家拉森 (Peter Thal Larsen) 分析，這雖然避免了痛苦的無協議脫歐，但因為條件遠比 2016 年脫歐公投設定的嚴苛，只能說不至於落入最差結果，英國付出的代價會隨著時間愈來愈清晰。

英國和歐盟周四 (24 日) 敲定脫歐後貿易協議，象徵歷史性一刻，若英國和歐洲議會批准，將作為未來兩方商品和服務的貿易架構。歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 說，此協議提供雙邊「零關稅、零配額」的關係，歐盟將在 2 月 28 日前先採用臨時性的貿易協議。

但新協議仍無法避免英歐之間架起本來不存在的貿易障礙，出口商將面臨新的形勢和關稅檢查，英國銀行無法再提供服務給到歐盟，股票喊衍生性商品交易必須看布魯塞爾主管機關的想法，國公民在歐盟工作和唸書受到限制。

英國預算責任局 (OBR) 曾預估，就算達成貿易協議，英國國內生產毛額 (GDP) 也會折損約 4%。

拉森指出，對英國和歐盟來說，敲定貿易協議最大好處是消除一些政治緊張。但英國有關脫歐的辯論仍將持續，就算強生政府宣稱自己兌現了「搞定脫歐」(Get Brexit Done) 的諾言，卻鮮少談到付出的代價。強生政府必須在放寬標準和歐盟加徵關稅之間權衡，這種威脅可能嚇跑投資。

脫歐公投過了四年半，英國脫離歐盟的好處還是讓人霧裡看花，拉森認為，雖然無協議脫歐的後果可怕得多，但現在的結果也只是好一些些。