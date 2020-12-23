防堵變種病毒入侵 日本禁止旅客自英國入境

由於新冠病毒 (COVID-19) 的變種病毒在英國當地擴散，日本政府打算強化邊境管理，禁止來自英國的旅客入境。

根據《日本經濟新聞》週三 (23 日) 報導，由於英國在近期內發生新冠病毒的變種病毒在該國擴散的問題，日本政府基於防疫理由，將一時中斷日本短期出差的商務人士在返國後可免除兩週期間自我隔離的相關規定。此外，具有日本中長期居留資格的英國人，也暫時禁止入境日本。相關規定將於本月內開始實施。

日本官房長官加藤勝信，會在 23 日的記者會中宣布相關訊息。

日本政府於今年 11 月時，為促進與其他國家之間的往來，允許短期赴國外出差的日本商務人士在返國後，可以免除自我隔離。但前提是必需符合幾項規定，例如在出差國家的停留時間不超過七天、提出返國後兩週期間的行動計畫書，還有不使用公共交通工具等。

由於變種病毒擴散的緣故，英國被日本排除在對象之外。日本當局自今年 10 月起，以入境後實施兩週隔離等條件，允許全世界持有日本中長期居留資格的旅客入境，然而這回英國也在這項規定遭到排除。

除了短期出差的理由外，日本人從英國返國時的條件也將變得更加嚴苛。日本當局打算要求日籍旅客，在返國時有義務提交 PCR 陰性證明。