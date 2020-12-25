【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 週四 (24 日) 英國與歐盟已達歷史性的脫歐貿易協議，平安夜交投清淡，而目前刺激法案仍遭美國總統川普否決，美股四大指數走揚，漲幅介於 0.23% 至 0.98%。指標股蘋果、AMD、美光皆小漲不到 1%，台積電 ADR 上漲 2.13%。

2. 量價及技術面：

(1)、量能：量增上漲，後續回檔須量縮，上漲須量增。

(2)、均線：站回 5 日線，支撐為 14,000 點附近，壓力為前高 (約 14,427 點) 附近。

(3)、技術指標：日 KD 向下開口收斂，指數進入區間震盪。

3. 櫃買指數上漲 0.13%，收在 179.69 點。短線支撐為 176 點附近，壓力為 182 點附近。

4. 觀盤重點：全球疫情尚未明顯緩和，加上耶誕節及元旦假期在即，外資買賣進出部位縮小，期貨持續維持淨空單，短線上我們認為指數區間震盪機會較大，操作上建議勿過度追高，降低持股比重，選股佈局上可留意資訊軟體、IC 設計、造紙、鋼鐵、紡織等。

5. 中央銀行昨 (24) 日公布證券劃撥存款餘額，11 月增至 2 兆 6,301 億元，創下歷史新高，較 10 月大增 1,343 億元，證券劃撥存款平均數 2 兆 5,888 億元，同步締造歷史高點，月增 908 億元，顯示股市資金動能續燒。

6. 隨著紡纖產品加工絲、尼龍產品價格調漲，力麗 (1444)、力鵬 (1447) 2020 年第四季營運已逐漸改善，朝獲利前進，力麗在 24 日的法說會上指出，未來將擴大化纖產品電子化、產線自動化及加速印尼假撚生產工廠擴建進行一條龍生產，來提升營運的成長性。

7. 供應特斯拉 (Tesla) 電源管理線束大廠貿聯 - KY(3665)2021 年有機會增添兩家美系新創電動車品牌客戶，一是豪華電動車，二是電動皮卡連接線束，其中一家年產量最大將達 40 萬輛，預計最快明年上半年陸續貢獻營收。

8.5871 中租控股昨 (24 日) 公告 11 月自結合併稅後純益新台幣 14.8 億元，較去年同期成長 7%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.07 元，累計前 11 月合併稅後純益 154 億元，年增 8%，累計每股稅後純益 11.13 元，從主要營運地區別來看，台灣累計獲利成長 20%，中國及東協地區，累計獲利較去年同期成長 11%。