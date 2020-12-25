台灣人壽網站結合AI大數據線上線下串聯 可免費預約保險顧問

中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽持續數位轉型，深植人性化服務，並以「安、穩、傳」關鍵字推動保險人生階段策略，推出全新網站，以一站化服務設計，更結合 AI 大數據應用，使保戶能在網上完成「保險資訊取得」、「規劃方案速覽」和「預約顧問」三大體驗，串聯線上線下，提供免費預約保險顧問服務。

台灣人壽全新上線的「安穩傳」網站，整合串聯線下實體業務員服務，設有「預見保險顧問」專區，自去 (2019) 年 11 月上線以來的瀏覽量就將近 15 萬人次，預約來客數更是超乎當初預期 5 倍多。

台灣人壽利用大數據分析，使用這項預約顧問服務的用戶，多以北部居多，70% 集中於 40 歲以下，近 15% 是爸媽為新生兒或學齡孩童投保，諮詢內容以健康醫療險為主，投保健康險比例高達 63%，數據顯示，預約顧問服務客戶，服務滿意度高達 9 成。

為服務每個月穩定成長的預約客戶，台灣人壽以實體業務員組成的保險顧問群，分別有擅長於壽險保障、教育基金、退休規劃、投資理財及傷害醫療等五大領域，能一對一線下給予免費保單健診服務與保單規劃諮詢，即使客戶是網路新手也不用擔心預約服務，服務完全免費。

此外，還有運用 AI 技術設置「AI 解盲」以及「人生九宮格」兩大專區，將保險數位 AI 輕鬆融入日常生活場景服務中。其中，「AI 解盲」，只要上傳一隻手掌紋照片，透過掌紋數據加以解析，便可以分析出自己的運勢報告，並依此對應出保險規劃建議。

台灣人壽進一步表示，保險規劃宜掌握「安全防護」、「穩定增值」、以及「傳愛一世」等要點，靠商業保險轉嫁人生風險，因此台灣人壽「安穩傳」網站，特別設有「人生九宮格」專區，民眾可依個人或家庭階段風險，以及經濟能力，參考「基本款」、「進階款」和「旗艦款」險種，找到最適合投保方向。