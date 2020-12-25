台郡兩岸新廠明年量產 送件擬發行ECB籌資1.5億美元

蘋果供應鏈軟板廠台郡 (6269-TW) 為因應海外購置設備及購料需求，已向金管會送件擬發行 1.5 億美元的無擔保海外可轉換債 (ECB)，可望於 2021 年第一季完成籌資，這也是台郡第四度發行 ECB 籌資案。

目前台郡在兩岸同步擴廠，其中台灣高雄和發新廠進度較快，廠房已近完成，預計 2021 年第一季設備遷入，江蘇昆山新廠預計明年第二季設備遷入，都是為了客戶明年下半年的新品量產。台郡預估，台灣和發新廠明年第二季可開始量產，昆山廠預計明年第三季跟進。

台郡日前董事會通過新增 67 億元資本支出預算，台郡預計，將依新產品開發及新設備建置進度，分期投入。台郡今年前三季資本支出 18.26 億元；財務長熊雅士先前在法說會中強調，台郡 2020 年全年資本支出預估在 25-30 億元，推估 2021 年也將不低於此金額。

台郡已在今年第三季出貨 LCP 軟板天線模組，未來除美系客戶，還可取得其他客戶訂單，未來 LCP 軟板天線模組產品市占率將持續提升。

台郡累計 2020 年前三季稅後純益為 14.68 億元，年減 2.2%，每股純益為 4.38 元。