寶齡、台康生、安肽快篩試劑 獲新加坡臨時授權許可證

寶齡富錦 (1760-TW)、台康生 (6589-TW) 及安肽生醫共同開發的新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑組、品牌名 Vstrip(飛確) 取得新加坡 HSA 臨時授權許可證，目前已與當地經銷商接觸，將透過經銷商爭取企業訂單與政府標案。

寶齡表示，新加坡政府對於醫療相關產品檢驗較嚴格，相較於其他東南亞國家，產品只需憑美國 EUA、歐盟 CE 認證後，即可在當地銷售，但新加坡政府則還需向新加坡衛生科學局 (HSA) 申請臨時授權許可證。

寶齡指出，由於三家業者共同開發的快篩試劑本月初取得歐盟 CE 認證，藉此加速取得新加坡 HSA 臨時授權許可證時程，目前已與當地經銷商接觸，據了解，政府標案每次約釋出 30-50 萬劑，後續將爭取私人企業、政府標案等訂單。

近期國際新冠疫苗陸續量產，新加坡緊急授權 Pfizer(輝瑞) 和德國 BNT 的新冠疫苗，成為亞洲首批取得新冠疫苗的國家，市場推測，隨著疫苗開始施打，將降低對快篩需求量，對此，寶齡回應，目前整體快篩需求未有太大變化，但因快篩試劑廠商多，已進入價格競爭，從今年中每劑單價最高可到 12 美元，一路下跌至 6-8 元，目前約 5 美元左右。

寶齡表示，該產品自取得台灣專案製造許可，上 (11) 月已小批量出貨至東南亞、中東地區客戶進行測試，本月初拿到歐盟 CE-IVD 認證後，有客戶已增加訂單並完成出貨，後續將爭取更多訂單量，營收貢獻有望放大，拚本月營收維持 2 億元水準或超越上月營收。