印度疫情惡化快篩需求急速拉升 台康生在手訂單衝百萬劑

新冠肺炎疫情持續蔓延，印度確診病例數突破 700 萬人次，催出快篩檢測需求強勁拉升，台康生 (6589-TW) 與寶齡富錦 (1760-TW)、安肽共同開發的飛確 Vstrip COVID-19 抗原快篩試劑，本月將取得印度醫材進口許可認證，據悉，台康目前在手訂單量已突破百萬劑，後續訂單數量將持續增加，貢獻營收也將突破億元。

印度近日新冠疫情嚴峻，近 3 個月快篩檢測需求量迅速成長，已達 700-900 萬劑，印度政府每月都釋出標案，平均需求量約 100 萬劑，且需求持續增加；目前印度僅有 5 家抗原快篩試劑供應商，其中 3 家為印度業者、1 家為比利時業者，台康生則列為第 5 家。

飛確抗原快篩試劑由台康、寶齡與安肽共同開發，其中台康主導印度市場，該產品 9 月底取得印度銷售許可，並於上周再提出醫材進口許可認證，預計 2-3 周內取得認證後即可出貨。

據了解，台康生透過印度經銷商向政府爭取標案、洽談私人企業採購案，估年底前訂單量已有百萬劑，預計取得醫材進口許可認證後，將開始出貨，法人看好，以目前訂單量來看，營收貢獻將突破億元。

此外，該產品屬於三家廠商共同生產，安肽生醫為抗體開發廠商、台康為 GMP 抗體製造商、寶齡則為產品製造廠。台康將向寶齡訂購快篩數量後，由寶齡生產產品再銷售給台康並出貨至印度。

產能方面，台康表示，目前抗體庫存量約可生產 500 萬劑快篩試劑，加上陸續進行生產抗體，整體產能供給充裕。

隨著台康生即將取得印度認證，後續也將可望陸續與沙烏地阿拉伯、中東國家、非洲、英國及南美地區客戶接洽訂單，迎來快篩需求商機。