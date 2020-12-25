【群益投顧】指數波動加劇守穩所有均線 漲價題材仍為盤面主軸

一、盤勢分析

美股前 1 個交易日因耶誕假期提早收盤，市場交投清淡，科技巨擘漲跌互見，蘋果 (AAPL-US)、微軟(MSFT-US) 收漲約 0.8%，芯片與房地產類股普遍走高，特斯拉 (TSLA-US) 勁揚 2.4%，延續盤堅走勢，僅金融與能源股未同步齊漲，終場美四大指數全面收紅，其中以費半走高 0.98%，漲幅最大。台股今 (25) 開高 26.7 點，指數多於平盤之上震盪，惟午盤後獲利了結賣壓湧現，壓抑指數漲幅收斂，終場加權指數上漲 51.14 點，成交量 2127.61 億元。

盤面上以運輸、蘋概、半導體材料設備廠、記憶體、IC 設計、電動車概念股、面板、MOSFET、紡織、車用零組件等類股走勢相對穩健。

二、盤勢預估

台股本週三一度回測月線支撐，隨後指數反彈並收復所有均線之上，今天台積電與電子類股同步墊高，非金電指數續攻 12/22 高點，惟電子成交占比多日低於 70% 以下，台股到年底封關前僅剩 4 個交易日，市場的追價買盤放緩，預估指數將於 3MA 之上進行高檔整理。由於外資因假期無明顯佈局動態，台股盤中波動加劇惟表現空間不大，但個股強弱分明，其中主流的漲價題材股維持強者恆強，股價續揚且券資比同步提高，可視為近期操作的核心持股。另部分高位階個股隨著融資餘額顯著增加，籌碼浮額偏高，加上昨日集中與櫃買市場的當沖比率分別為 28.1% 與 39.3%，顯示市場投資人短線採買強不買弱，做短不留倉的方式避免市場消息面的波動影響，惟短打交易時，持股比重不宜過高。

記憶體族群受惠於疫苗利多，點燃全球經濟復甦的樂觀期待，美國半導體族群走勢維持高檔。在應用領域擴張下，英特爾明年首季將推出新款 CPU，加上伺服器庫存去化，整體產業秩序逐步轉佳，DRAM 報價有望回穩。旺宏 (2337) 前 3 季每股純益 2.27 元，優於去年同期 1.23 元，明年 NOR Flash 與 NAND Flash 製程將分別轉進 55nm 與 19nm，在產品切入工業、醫療與車用等領域後，多元佈局有望開花結果。

MOSFET 類股因晶圓代工產能吃緊帶動報價調漲，由於 NB 大廠對下游 ODM 廠要求增加備料，驅動晶片、電源管理晶片、影像感測晶片需求大幅提升，第 4 季 MOSFET 廠商產品呈現雙位數的漲勢。激勵今天大中 (6435)、富鼎(8261)、尼克森(3317)、杰力(5299) 等個股全面齊揚。

顯卡與挖礦概念股中，撼訊 (6150) 第 3 季每股純益 0.61 元轉虧為盈，11 月營收年成長 1.04 倍，單月營收創下 30 個月以來新高，隨超微新品推出，板卡拉貨動能延續至明年上半年，業績表現逐步回穩。

三、強勢股

電子：

大中 (6435)、界霖 (5285)、浩鑫 (2405)、佳凌 (4976)。

非電：

陽明 (2609)、集盛 (1455)、長榮 (2603)、榮運 (2607)、帝寶 (6605)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據