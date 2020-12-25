【日盛投顧】月線不破仍有機會挑戰新高

◆盤勢分析

1. 週五台股開高走低震盪，最高點 14,400 點逼近歷史高，但最低點 14,296 點守穩 5 日線 (14,279 點)、10 日線(14,249 點)、月線(14,186 點)、季線(13,455 點)、半年線(13,025 點) 及年線 (12,032 點)，終場指數上漲 51.14 點，漲幅 0.36%，收在 14,331.42 點，成交金額為 2,140.19 億元，小於 5 日均量(2,420 億元) 及 20 日均量(2,770 億元)。三大法人合計買超 69.56 億元：外資買超 52.74 億元、投信買超 3.88 億元、自營商買超 12.94 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

(2)、均線：支撐為 14,000 點至 14,100 點，壓力為 14,500 點至 14,600 點。

(3)、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值 (64) 大 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.45%，收在 180.49 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 175 點附近，壓力為 185 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值 (57) 大於 50，短線偏多整理。

4. 我們認為台股近期走勢震盪整理，選股方向可留意 12 月預期營收靚、2021 年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

半導體、面板、LED、被動元件、運輸、原物料相對強勢

1. 半導體：半導體全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工 2303 聯電、5347 世界先進產能滿載，帶動 2404 漢唐、6196 帆宣、6187 萬潤等將因先進製程而迎來商機。6488 環球晶透過併購擠身晶圓片二哥，轉投資 5483 中美晶、小老弟 3532 台勝科、6182 合晶也可望沾光。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱、6415 矽力 - KY、6138 茂達、3443 創意、3661 世芯 - KY、6435 大中、5299 杰力、8261 富鼎、3317 尼克森、6237 驊訊等。2337 旺宏、2344 華邦電、2408 南亞科可受惠於轉單效應，模組廠 3260 威剛也受益。IC 封測價格第四季起調漲，3711 日月光投控、8150 南茂、6451 訊芯 - KY、2449 京元電向前衝。

2. 面板：面板供需好轉，2409 友達、3481 群創 2021 年獲利可望回升。

3. 被動元件：第四季供需吃緊，2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、2456 奇力新、2428 興勤、4760 勤凱等將可受惠。

4. 運輸：疫苗為航空帶來希望，2610 華航、2618 長榮航強勢；運價上揚，可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、散裝 2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、2601 益航、2617 台航、2637 慧洋、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。

5. 原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵 2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、塑化 1309 台達化、1312 國喬、1305 華夏、1304 台聚、1308 亞聚、紡織 1455 集盛、1447 力鵬、1459 聯發、1444 力麗、1457 宜進、造紙 1904 正隆、1909 榮成、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、銅 2009 第一銅等。