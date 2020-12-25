【富蘭克林】利多支撐，大盤高檔整理

受美股假期收小紅影響，加上台指期多單勝過空單，台股加權指數周五開高走高，終場收紅 51.14 點或 + 0.36%，收 14,331.42 點，成交量 2,127.6 億 (台幣)。(資料來源：證交所，12/25)。富蘭克林華美投信認為，短線來看，不乏利多支撐，科技權值股加上面板大廠的訂單追加趕工至農曆年，預期台股指數高檔整理，欲小不易。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，台灣央行、台經院、中經院及主計處等各機構，對於明年 (2021 年) 台灣經濟展望預估成長率可達 3.28% 以上，且受到明年半導體上游六吋與八吋晶圓廠訂單滿載影響，包括: 晶片、電子上游零組件與面板等報價已上漲，連帶影響下游終端產品。

郭修伸表示，展望 2021 年，科技上游晶片與零組件漲價的過程，將往下游反映，特別是居家防疫所需要使用的智慧型手機、筆記型電腦、顯示器及電動車等等產品，皆有機會調漲終端零售銷售價格，加上受國際疫情影響、航空與運輸業等出貨需求帶動爆炸性成長，航運產業表現也不能忽視。

此外，郭修伸認為，受制於新冠疫情疫苗已經開打，國外逐漸解封，上半年受疫情影響，營收表現不好的疫情受害股，因 12 月國外新冠肺炎疫苗已開始施打，歐美市場逐步解封，讓消費與零售開始逐漸復甦，亦可望帶動 2021 年消費性產業復甦，包括如: 塑化、食品、零售消費、觀光與旅遊等產業復甦。

總結以上，富蘭克林華美投信認為，操作上將持續看好科技上游產業如: 晶圓代工 (半導體)、IC 製造、面板等零組件類；另外，傳統產業如: 電航運、電動車與工業自動化等，搭配實體經濟活動逐漸恢復，且中國經濟快速回溫後，預計內需受惠廠商也是值得觀察重點，不妨趁機尋找落後補漲或具業績支撐的標的，分批逢低佈局，或定期定額長期投資台股基金。

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