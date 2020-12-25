敦泰11月EPS 1.01元 單月賺贏上半年

驅動晶片廠敦泰 (3545-TW) 今 (25) 日公布 11 月自結，稅後純益 2.09 億元，年增 650%，每股稅後純益 1.01 元；受惠面板銷售熱絡，驅動 IC 需求強勁，加上股本縮小及漲價效應，敦泰單月每股獲利賺贏今年上半年，更接近第三季 1.06 元水準。

敦泰 11 月受惠 IDC、觸控 IC、顯示驅動 IC、電容式指紋等全產品線出貨維持高檔，加上銷售單價提高，營收一舉創下歷史新高，達 15.07 億元，月增 17.81%，年增 64.24%，累計前 11 月營收 122.8 億元，年增 47.85%%。

敦泰今年一掃過往晶圓產能受限疑慮，隨著取得產能增加，以及新品競爭力提升，前三季 IDC 出貨暢旺，達 1.67 億套，全年可達 2.2 億套，較去年倍數成長，市占率也拉高至 3 成以上。

展望明年，敦泰為因應客戶需求，已與晶圓代工廠談妥明年產能，估較今年提升至少 1 成，IDC 出貨也可年增 1 成，市占率目標為 40%，將與聯詠 (3034-TW) 競爭龍頭地位。

敦泰此次現金減資近 9 億元，減資比率約三成，減資後股本已降至約 21 億元，可望提升每股獲利能力及股東權益。