日勝生以5800坪地興建銀養樂齡園區 創新型適老共居圈

因應環境變遷、人口變化、疫情突襲，近幾年營建房產業進化很快，從製造業思維轉型社會議題的解題者角色，為大眾規劃更符合時代的居所與空間。日勝生 (2547-TW) 集團很早就嗅到全球化所帶來「社會快轉化」的必然，總是勇於嘗試創新開發，從京站百貨與轉運站的軌道經濟、捷運聯合開發、到合宜住宅暨複合商圈開發，更跨足循環經濟、參與桃園北區下水道污水處理廠計畫，善盡企業社會公民責任。

台灣自 2018 年邁入高齡社會，日勝生也於 6 年前投入康養事業的地產開發，啟動「日勝生銀光計畫」，為高齡人口預備適老住宅。兩年前興建出租型樂齡宅「樂陶居中和館」廣獲好評、現已滿租，為擴大服務範圍與規模，今年更在三芝以約 5800 坪的腹地規劃「銀養樂齡複合園區」，園區內包含出租型樂齡宅「樂陶居三芝館」及出售型全齡宅「日初不老莊園」，將政府在宅養老的理想藍圖升級成園區型的共居生活圈。



「日勝生銀光計畫」佈局三芝，呼應在地未來「創新長壽聚落」的定位。

日勝生選定在三芝地區推動銀光計畫的原因有三：一則著眼三芝好山好水、高綠覆、低密度開發等自然養生條件，二是擁有較大腹地可以規劃完善適老休閒設施與康養服務，第三是呼應新北市政府借鏡日、荷經驗，預計將三芝定位為「創新長壽聚落」的企圖，日勝生期許以民間力量登高一呼，配合政府將此處打造成樂齡示範區。

樂齡園區與一般社區不同，不論是公設、空間、服務規劃上都需符合適老化設計，因此特別借重並延攬銀髮照護界權威、雙連安養中心前執行長蔡芳文出任「日勝生銀光計畫」營運長，於「樂陶居三芝館」完善編制護理師、社工、生活管家和行政庶務等專業人員，並建置超寬頻 (UWB) 定位技術與雲端監護系統，周全顧及銀髮族安全與照護需要。

日勝生以三芝 5800 坪地興建銀養樂齡園區，創新型適老共居圈。(圖：日勝生提供)

日勝生更與鄰近馬偕醫學院、聖約翰科技大學、明新科技大學之醫護、長照、健康休閒等科系進行產學合作，培育有志投入高齡服務的學子一座見習環境與臨場訓練，同時提升園區中康養服務的專業人力。

全區約 5800 坪分為東西區，東區為第一期開發，第二期西區規劃中。

但「日初不老莊園」與「樂陶居三芝館」又與一般安養中心不同，不會讓長者感覺孤獨地住進養老院，而是規劃宛如公園的中庭廣場，室內也有八循環肌力訓練設備、共食餐廳、KTV 室、桌遊遊戲區等，促進日常活動、腦力激盪與鄰里互動，當有孫兒來探訪時，更宛如來到度假村般開心，而非責任式的探訪，兼顧家的歸屬感、家屬陪伴的需要，就像住進一座親切的銀齡社區。出售型的「日初不老莊園」已正式公開，銀海經濟相關的產官學界參訪熱絡，預計將帶動更多銀髮居所的進化與產業規劃。

【日初不老莊園】湧抱不老鄰 友族俱樂部｜三芝後厝漁港旁｜專線：02-8635-1333