〈熱門股〉中石化營運落底回溫 周漲23%攀一年半來新高

中石化 (1314-TW) 受惠兩大主力產品市況回溫，價格同步走揚，營運揮別谷底，本周股價走強，連收 4 根紅日 K，周五 (25 日) 終場收在 11.55 元，站上一年半以來新高，股價周漲幅 23.8%。

中石化現有兩大主力產品為 CPL 及 AN，其中，CPL(己內醯胺) 主要銷售給下游尼龍業者聚合成尼龍粒，再供抽絲或工程塑膠領域使用；受到疫情影響，第三季下游需求持續疲弱，產業庫存處於高峰。

不過，在疫苗問世下，加上部分地區疫情趨緩，下游抽絲庫存大幅降低，且第四季有些同業歲修，使價格從 11 月下旬開始走揚，CPL 業務本季開始回溫，明年第一季將持續成長，表現明顯優於預期。

而在 AN 方面，目前正值石化廠歲休旺季，但下游 ABS 和 NBR 產品需求強勁，AN 報價續創波段高點，明年第一季可望持續看漲，在兩大主力產品同步回溫下，中石化石化本業營運可望揮別谷底。

此外，中石化近年來採取「石化本業」與「土地開發」雙主軸並進策略，海外土地開發首站的緬甸建案，已於本 (12) 月取得使用執照，正式開賣，可望挹注後續營運表現。

