科技訂單加持 台股指數短線欲小不易

美股小紅作收，為台股多頭添柴火，投信認為，在科技股訂單暢旺加持下，台股短線仍有利多支撐，指數雖在高檔區間震盪，但欲小不易。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，台灣央行、台經院、中經院及主計處等各機構，對於明 (2021) 年台灣經濟展望預估成長率可達 3.28% 以上，且受到明年半導體上游六吋與八吋晶圓廠訂單滿載影響，包括晶片、電子上游零組件與面板等報價已上漲，連帶影響下游終端產品。

郭修伸進一步指出，明年科技上游晶片與零組件漲價的過程，將往下游反映，特別是居家防疫所需的智慧型手機、筆記型電腦、顯示器及電動車等等產品，都有機會調漲終端零售銷售價格，加上受國際疫情影響、航空與運輸業等出貨需求帶動爆炸性成長，航運產業表現也不能忽視。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，在資金充沛的前提下，台股可望一路維持高檔震盪格局、持續攀高，基本面配合現階段美國零售銷售庫存偏低，拉貨力道有望持續。

鍾安綾表示，由於關鍵零組件等缺料情況延續，也讓包括半導體、面板等維持缺貨狀況，另外包括被動元件、DRAM 等需求狀況也持續維持緊俏。產業需求強勁，上肥下瘦在農曆年前不會改變，持續看好缺料漲價題材、5G 基地台、面板及晶圓代工等。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，目前適逢台股財報空窗期，在類股輪漲的帶動下，首季作夢行情持續上演，預期訂單能見度高的大型業績成長股，仍將是市場資金著墨的焦點，特別是未來一年成長較明確的晶圓代工權值股，最受買盤青睞。

就產業長線發展的角度來看，帶動半導體和電子元件需求持續走升的 5G、高速運算、新能源車等新科技趨勢族群，仍會是明年提振台股多頭續航力的主要推手。

根據估計，2021 年全球半導體規模的成長幅度將達到 8.4% 之多，可望改寫歷史新高紀錄，而台灣半導體產業占台股總市值約 4 成，整體技術具領先及關鍵地位，在全球需求暢旺不墜的趨勢支持下，台股 2021 年多頭走勢看俏。