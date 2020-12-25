台股耶誕紅站上14300點 三大法人同站買方敲進69.55億元

美股耶誕假期提早休市，四大指數集體收紅，台股今 (25) 日早盤強漲逾百點，航運股、鴻家軍成為盤面人氣指標，不過，追價力道有限，終場上漲 51 點，收在 14331 點，站穩短均，三大法人同站買方，共買超 69.55 億元。

台股今日成交值維持在 2100 億元之上，周線寫下連八紅，累計本周上漲約 81 點。觀察籌碼動向，外資今天再買超 52.74 億元，為連 3 買；投信轉為買超 3.87 億元；自營商共買超 12.93 億元，三大法人合計買超 69.55 億元。

鴻海發動集團股作帳行情，股價漲 2.4%，一度站上 92 元，創近 1 年新高；鴻家軍買氣熱絡，其中，正達亮燈漲停，乙盛 - KY 大漲逾 9%，廣宇、天鈺、陽程、建漢和鴻準等多檔上攻力道都相當強勁。

其他權值股方面，權王台積電交投略顯清淡，盤中一路在平盤附近整理，終場小漲收 511 元；台達電、聯電、廣達、瑞昱等電子股同步在盤面上表現。

貨櫃雙雄今天爆量大漲，陽明自結 11 月大賺，逼近第三季單季稅後純益，激勵股價亮燈漲停，鎖在 23.1 元；長榮集團也宣布將斥資逾 92 億元，推動今年第三次造櫃計畫及擴充碼頭設備，帶動股價一度大漲逾 9%，衝上 34 元，創逾 13 年來新高；萬海同步勁揚逾半根停板。

值得注意的是，原料藥大廠旭富受火警利空衝擊，股價已連吞 4 根跌停，旭富積極尋求委外代工及授權生產等解決方法，儘管今天仍以跌停開出，但隨即湧進大量買單，帶動股價打開跌停，終場翻紅漲近 3%，成交量盤中爆出逾 4.6 萬張。