無懼疫情捲土重來 瑞銀上調歐元長短期目標價

歐洲再陷疫情反撲危機，讓歐元匯價因此承壓，瑞銀表示，如果疫苗可發揮作用，預期在明年全球經濟復甦與美元走貶的情況下，可望推升歐元匯價，其中明年 3 月短期目標上調至 1.24 美元，12 個月長線目標價上調至 1.27 美元。

歐元匯價從 11 月初的 1.16 美元逼近 1.23 美元，但英國疫情惡化導致歐元回貶至 1.22 美元，由於基於歐元曾在 2017、2018 年衝上 1.255 美元見頂，預估不少短線投資者會在此水平進行獲利了結，在經濟活動受限下，短期內歐元預期在 1.2 至 1.25 美元區間震盪。

瑞銀認為，歐元明年可望將繼續升值，但前提是經濟復甦程度足以讓投資者有信心在 1.25 美元水平以上買進歐元。

瑞銀表示，儘管歐央行對歐元走高稍微感到不安，但沒有採取行動遏止升值，預估歐央行難以同時兼顧控制匯率及週邊國家債券收益率，而當前穩住收益率比用匯率來刺激出口更為重要。

瑞銀指出，儘管近期市場「去風險」情緒升溫，導致部分資金流進美元，但預期這只是短暫現象，未來如果全球經濟堅實復甦，更有利於歐元等順周期貨幣，美元明年將繼續朝貶值方向發展。

展望後市，瑞銀將上調歐元明年 3、6、9 及 12 月的目標，從原來的 1.20、1.21、1.22 及 1.23 美元，調高至 1.24、1.25、1.27 及 1.27 美元。