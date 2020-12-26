車用晶片大缺貨 IHS Markit：恐明年下半年才能緩解

由於車市快速復甦，供應鏈反應不及目前出現缺貨現象，再加上整體半導體業產能已趨緊繃，IHS Markit 預估車用晶片缺貨現象要到明年下半年才能緩解，屆時微控制器 (MCU) 與單晶片系統 (SoCs) 交貨時間將是關鍵。

今年初新冠肺炎爆發，整體需求都下滑，汽車製造商和一級 (Tier-1) 供應商紛紛減少庫存，車用晶片廠也相繼取消委外代工訂單，而內部產能也因疫情暫停或放慢。

然而，隨著經濟反彈，近幾個月車市復甦快速，需求的躍升使供應鏈一時之間中斷，上週幾家關鍵零件供應商與代工廠接連出面表示，車用晶片短缺可能會影響全球最大車市中國的汽車生產。

隨後，中國汽車工業協會 (CAAM) 也出面證實，直到 2021 年第一季前，車用晶片短缺將對一些車廠的生產產生「較大的影響」。

包含英飛凌 (Infineon) 等車用晶片巨頭承認目前的短缺現象，可能導致車用晶片價格上漲，這些車用晶片主要用於動態穩定系統 (ESP) 和電子控制器 (ECU)。此外，印度車市還傳出微控制器 (MCU) 供給出現問題，導致汽車供不應求。

多市場需強壓縮車用晶片供給

今年第三、四季車市的復甦已逐漸提高供應鏈的壓力，據 IHS Markit 估計，除車市外，今年第四季，其他產業將以超乎預期的速度提高對半導體的需求。

除了三星、蘋果手機大廠陸續推出 5G 手機提高半導體產能需求外，新世代遊戲主機 Play Station 5 以及 Xbox Series X 上市，一併消耗前端晶圓廠剩餘產能。

而這些剩餘的產能主要源自於因需求不確定性高而取消訂單的汽車製造商，隨著聖誕節和農曆新年的到來，半導體的產能恐持續供不應求，尤其是外部晶圓廠。

此外，相較於傳統燃油車，電動車需要更多車用晶片，由於電動車已逐漸成為主流，車市對半導體的需求也將日漸成長。

這些混合動力或全電動車通常都配備先進駕駛輔助系統 (ADAS)、資訊娛樂系統、數位儀錶板、抬頭顯示器 (HUD)、安全等高階功能都需要採先進製程製造的單晶片系統 (SoCs)，這將進一步為外部晶圓廠帶來額外壓力。

何時才能恢復正常？

IHS Markit 的資深分析師 Phil Amsrud 表示：「當前的挑戰不是增加資本支出的結構性問題，而是消費旺季前消費性新電子產品大肆擴張半導體需求的結果。」

Amsrud 進一步表示，在車市復甦前，英特爾便宣布將把旗下 7 奈米代工單交由台積電 (2330-TW) 代工，再加上車市還必須與其他市場分享產能的最高優先級，因此，對於車市而言，明年上半年的車用晶片缺貨狀況可能難以緩解。

Amsrud 表示：「MCU 和 SoCs 的缺貨現象將一直持續，直到交貨時間縮短到 26 週已下，並回歸以往的 12 至 16 週。」

Amsrud 說，與其他車用晶片相比，MCU 和 SoCs 的交貨時間增加與否至關重要，主因是 MCU 因具有專屬架構，不同於記憶體、標準邏輯 IC、電源 IC 般有多個合格供應商， 難輕易轉換供應商。

目前車市尚未出現發生長期缺貨危機，長期斷供危機真正風險在於若一級供應商和車廠在面臨車用晶片交貨時間持續延長，但訂購量超過市場需求將引發恐慌，超額預訂 (Overbooking) 將導致供應商誤解實際需求，加劇供需失衡的狀況，2010 年便是血淋淋的案例。

IHS Markit 表示，若出現長期斷供危機，可能會導致 2021 年上半年供給短缺加劇，特別是 MCU ，這意味著下半年車市需要進行庫存調整以稀釋多餘的晶片庫存。

不過，車用晶片供應商應該能夠根據 2021 年的小型汽車產量緩解需求，儘管目前車市交貨時間顯著增加，但目前美國諸如皮卡車等需求量大的車尚未出現車用晶片短缺的現象，缺貨現象尚未危及整體車市。