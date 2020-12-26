〈熱門股〉旭富廠房付之一炬 股價重挫寫近2年新低

原料藥大廠旭富 (4119-TW) 桃園蘆竹廠區遭祝融之災，生產線幾乎全毀，明年第 1 季訂單全泡湯，初步估計每季持續費用會造成現金流出 7500 萬元，股價連吞 4 根跌停，跌破百元大關，儘管週五 (25 日) 打開跌停，在逢低承接買盤下，黑翻紅，收在 84.2 元，但仍寫近兩年新低。

旭富上週日 (20 日) 公司發生火災，帳務財產損失約 8 億元，其中已與保險公司公證人接洽，預計火場管制 12 月 27 日解除後清點損失明細，確認理賠金額，初步估計，每季持續費用會造成現金流出 7500 萬元，公司有投保營運中斷險 12 個月，保額 2.9 億元。

旭富表示，目前估計可獲得大部份理賠，公司採重置成本保單條款，需進行重建、修復建物及購買或修復機器設備後，憑發票向保險公司申請支付，故重建復原期間均會是理賠期間。

旭富火警延燒鄰近 4 家廠商，包括，旭富表示，董事長在地方熱心人士陪同下已拜會 4 家受影響廠商，4 家廠商各自有保險，而公司公共意外責任險的財產保額有 3000 萬，差額

部份需以自有資金賠付。

旭富 20 日發生重大火災，金屬鈉存放超量遭重罰 70 萬元。財務經理楊文禎日前表示，生產線幾乎全毀，已與客戶取消明年第 1 季訂單，總金額約 6 億元，且公司僅一個生產廠區，沒有其他廠區可進行生產。