旭富大火燒出原料藥廠三大挑戰 外包產能仍添變數

原料藥廠旭富 (4119-TW) 發生大火後，積極尋求委外代工及授權生產等解決方法，不過藥品審查制度嚴格，委外代工難度高，單一藥品轉換生產基地重新審查時間至少半年，費用成本高達百萬元，儘管產線重建完成，客戶能否重拾品牌信任也成為挑戰。

台灣原料藥廠包括旭富、永日、神隆、台耀、中化生、松瑞藥等，原料藥廠經過多年競爭，各自透過不同技術提供藥廠獨家原料藥或是原料製成的中間體，旭富產品包括抗癲癇、免疫抑制劑、抗憂鬱、帕金森氏症、大麻類中間體與原料藥等，客戶以海外市場為主，占整體營收比重逾 8 成。

旭富廠房幾乎被燒毀，也燒掉下季全數訂單，儘管旭富客戶表示能體諒此次重大事件，也無提出相關賠償請求，但旭富僅有一座廠房，在未有其他產線能支應下，仍與製藥同業討論，尋求部份產品委外代工的可行性。

不過旭富下游台廠業者認為，以非特殊性藥品來看，在申請藥證時會同時與 2-3 家原料廠合作，因此對下游廠商影響較小，不過不同藥品在法規、許可證上認定都有不同，原料藥要轉移至其他藥廠生產並不容易。

原料藥的生產藥廠需要經過美國 FDA 等相關單位進行查廠認證，以及取得 GMP 認證等，業者坦言，藥品重新審查從送件、補件、查廠、取得藥證等程序，最快半年到一年，且費用成本幾百萬元跑不掉，對於中小型藥廠來說，負擔不小，可能傾向等旭富重建設備產線。

旭富超量違法申報鈉金屬存放量，依法最高開罰 70 萬元，顯示內部管理出現瑕疵，旭富經營逾 20 年建立原料藥廠國際地位，一把火燒掉營運成果，陷入經營以來最大危機，儘管最快明年下半年生產線有望重建啟用，但客戶能否全數回歸重新下單，重拾品牌信任度，仍是一大挑戰。