中國信託「如常．謝謝你」品牌形象影片 還原驚心動魄91天

2020 年疫情紓困期間，每 4 位民眾，就有 1 人與中國信託攜手度過難關！中國信託幫助 28 萬名勞工申請紓困貸款，背後是動員超過 2600 位同仁加班爆肝，短短 3 個月完成原須耗時 2 年半的作業量，為了還原這段驚心動魄的 91 天，中國信託 28 日起於各大電視臺播出「如常 ‧ 謝謝你」品牌形象影片，傳遞防疫紓困期間說不出的感謝與感動。

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情期間，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）配合政府政策提供勞工紓困貸款服務，透過數位金融科技加速徵審流程，再次完成不可能的任務，「如常 ‧ 謝謝你」影片重現真人實事，有懷孕的同仁排開產檢、專案同仁彼此激勵打氣的暖心故事。

開拍前，拍攝團隊訪問多位同仁，希望勾勒真實細膩的影片腳本，受訪同仁還未開口，眼眶就已泛淚，拍攝期間超過 40 位專案同仁一鏡到底，不 NG 還原腦力激盪過程，連導演蕭雅全都驚嘆中國信託同仁的投入與專注。中國信託金控董事長顏文隆也親自參與拍攝，緩緩道出疫情期間無法親自一一感謝，以實際行動呼應 We are family。

中信金控董事長顏文隆（上）於中國信託「如常 ‧ 謝謝你」品牌形象影片中娓娓道出對所有同仁支援防疫紓困貸款業務的感謝。(圖：中國信託提供)

這不是中國信託第一次以品牌形象影片向同仁及其家人表達感謝。2001 年中國信託銀行新系統上線，曾動員上千位同仁不眠不休加班，犧牲假期不能陪伴家人，為了向所有同仁及眷屬道謝，時任中國信託銀行董事長的中信金控創辦人辜濓松特別邀請知名導演侯孝賢拍攝名為「感謝」的影片，在 2002 年除夕當晚、中信銀行新系統上線一年之際，於各大電視臺密集播放。

「非常感動、非常感謝，因為我們今天如果有一點點的成就，都是員工團結努力的結果。」辜濓松董事長當時溫暖地致謝，讓所有中國信託同仁及家人都感受到完成任務的共榮感。

2014 年，中國信託總部由臺北市信義區搬遷到南港中國信託金融園區，也特別拍攝搬遷感恩影片，邀請多位主管、同仁訴說對中國信託信義總部大樓的不捨，當年蕭雅全導演以工作場景搭配櫃臺叫號聲、0800 客服問候語，情商音樂人雷光夏獻聲，以「Thank You」歌曲串起中國信託信義總部大樓 18 年來的感動，最後引用辜濓松創辦人的一段話為結尾，「這都是員工大家認為，這就是我的將來，所以大家打拚，才會有今天。」

2020 年中國信託品牌形象影片以防疫為主題，6 月底推出的「家．如常」用今昔交錯手法呈現歷史縱深，發掘臺灣防疫有成，正是源於 50 年來臺灣退出聯合國、中美斷交、對抗 SARS 等屢屢克服挑戰的精神，真實刻劃 2300 萬臺灣民眾展現如常生活的防疫能量，「家．如常」影片感動海內外 20 多個國家民眾，網路總觀看數已逾 1200 萬次。

歲末年終之際，中國信託再度邀請蕭雅全導演拍攝「如常 ‧ 謝謝你」，搭配雷光夏的「Thank You」歌曲配樂，將防疫期間來不及對中國信託同仁及家人說出的感謝一次說出。「如常 ‧ 謝謝你」完整版影片已於 Youtube （https://youtu.be/_OMAY1yjEeI）及 Home Run Taiwan 臉書粉絲團（https://reurl.cc/q8Q6A3）上線，累積至今突破百萬點閱數，「Home Run Taiwan」粉絲團亦同步鼓勵網友留言，寫下對於 2021 年的希望，並向家人、同事及這片土地上想感謝的人表達心意，在歲末年終時刻，讓更多人相信「家在一起，就有希望」。