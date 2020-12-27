聯發科今年第三起併購 砸1.5億元收購九暘全數股權

九暘 (8040-TW) 今 (27) 日召開重訊記者會，董事長羅瑞祥指出，聯發科 (2454-TW) 旗下絡達將以每股 22 元，收購九暘 100% 股權；依據九暘現今股本 6.85 億元推算，聯發科此次併購共斥資 1.5 億元，同時也是今年第三起併購案，強化網通晶片領域意味濃厚。

九暘董事會今日決議，與絡達簽署股份轉換契約，絡達將以每股 22 元，收購九暘全數股權，依據九暘周五收盤價 19 元計算，溢價幅度約 15.79%，雙方股份轉換基準日暫定為明年 4 月 30 日，待九暘股東會通過，並完成相關法定程序後，九暘將終止上櫃，成為絡達百分百持股之子公司。

九暘主力產品為乙太網路收發器與交換器晶片，應用領域包括安防、工業、智能電網與中小企業等，聯發科看好，此次合併將有助發展寬頻通訊晶片相關領域，提升市場競爭力。

事實上，聯發科日前也同樣透過絡達，收購另一網通晶片廠亞信 (3169-TW) 的 2 成股權，成為亞信最大股東，期望未來在 5G 時代，將業務觸角延伸至工業乙太網市場，提前卡位智慧工廠商機，此次再度收購九暘，強化網通晶片領域的意味濃厚，也讓人好奇未來 5G 世代中，乙太網市場將如何發展。

隨著半導體今年迎來整併潮，聯發科身為全球第四大 IC 設計廠，近期動作也頻頻，先是整併英特爾 (INTC-US) 旗下電源管理晶片事業，又全數認購亞信私募股，此次再度併購九暘，開枝散葉、拓展產品線意味濃。

九暘今年前三季營收 6.25 億元，年減 10.35%，稅後虧損 0.99 億元，較去年同期盈轉虧，每股稅後虧損 1.48 元。