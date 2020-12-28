【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 上週五美股因耶誕節休市一天，美股四大指數短期高檔整理，後續留意紓困案及疫情的發展。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 14,000 點至 14,100 點，壓力為 14,500 點至 14,600 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 175 點附近，壓力為 185 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並挑戰高點，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向可留意 12 月預期營收靓、2021 年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

5. 先前市場傳出蘋果年底將推出新款 23.5 吋 iMac，不同於過去 iMac 系列產品都是走高價路線，該款產品價格較親民，搶宅經濟商機。據了解，iMac 供應鏈從 12 月開始量產出貨，第一季逐步放量，包括背光模組廠瑞儀（6176）、面板供應商 LGD 和代工廠廣達（2382）可望受惠。

6. 聯發科（2454）今年出貨爆發，根據研究市調機構 Counterpoint 的報告，聯發科在第 3 季登上全球手機晶片市占龍頭，小贏競爭對手高通 2 個百分點。不過調查也顯示，高通在第 3 季仍是 5G 晶片龍頭，且可能在第 4 季會奪回整體手機晶片龍頭寶座。

7. 美國對中芯禁令效應延燒至智慧手機領域，高通搭配旗下 5G 晶片出貨的電源管理 IC 因大量在中芯投片，近期面臨無貨可搭窘境，非蘋品牌大量訂單轉至聯發科（2454），聯發科訂單滿手，目前只能開高配（高單價、高規格）平台給客戶，有助拉高產品均價與毛利率。

8. 敦南 SOGO 大樓恐將易手！據金融圈人士透露，敦南 SOGO 大樓目前正進行簽約交易階段，買方為 2545 皇翔建設旗下關係企業，總成交價約在 130 億元左右；若此案順利交易完成，將是金鼠年總交易金額排名第二高的商用不動產交易案。皇翔董座此次大手筆收購不動產，將再度震撼房市。

9. 鋼鐵盛世、鋼價持續上漲，鋼筋四大天王 2028 威致、2038 海光、2015 豐興、2006 東鋼加碼投資、擴大創新，強化競爭動能。四大天王透過擴建新廠提高技術水平帶動產銷升級，有的則跨足新領域，藉以強化營運體質，有效鞏固長期競爭優勢。

