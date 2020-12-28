〈台股盤前〉多方人氣不墜作帳股輪動 高檔震盪格局延續

台股上周周線連 8 紅，站穩所有均線上，今 (28) 日將進入封關前最後一周交易，預料大盤將維持高檔偏多震盪，其中，補漲股作帳行情將持續、題材股元月行情也可望提前發酵，但同時部分漲多股可能因結帳換手震盪加劇。

三大法人上周五同步買超，合計買超達 69.4 億元，其中，外資買超 52.7 億元，為連 3 買，投信買超 3.73 億元終結連 6 賣，而自營商買超 12.9 億元，為連 2 買。

從訊息面來看，電子族群偏多消息不斷，市場傳出由於美國對中芯禁令效應延燒，非蘋品牌大量轉單，令聯發科訂單滿手，而聯發科目前只能開高配平台給客戶，有助拉高毛利率。

外電指出蘋果近期申請二項 Apple Watch 專利，分別是在螢幕下導入鏡頭以及在表冠上加入指紋辨識技術，在今年 Apple Watch Series6 銷售優於預期之下，市場看好後續出貨表現，並將有利相關台廠供應鏈出貨。

NORFlash 市況供不應求，供應鏈傳出，華邦產能全開仍無法滿足客戶需求，已暫停接新單，華邦電也有意於明年第二、三季再各漲價 10%；在此同時，法人看好力成、華泰等後段封測業者接單也將同步勁揚。

三星明年首款旗艦機 GalaxyS21 盛傳將提前到下個月推出，為 S 系列首度支援智慧手寫筆 SPen 的機型，法人樂觀看待將有助帶動相關供應鏈如大立光、GIS-KY、神盾、雙鴻、超眾等第一季業績表現。

外資圈對明年台股續創新高有共識，摩根士丹利和瑞士信貸均預測高點為 15000 點，里昂證 15500 點，瑞銀基本預測 14980 點，樂觀情境 15650 點，而摩根大通更喊到 16600 點。

不過，疫情不確定性仍高，華航英國航班昨抵達桃機後，1 名旅客因發燒緊急送醫採檢、4 名旅客有症狀，後續消息仍需密切觀察。

法人認為，近來國內外疫情不確定性升溫，消息多空紛雜，再加上距封關僅剩 4 個交易日，預料資金行情將持續使大盤維持高檔震盪，惟成交值將持續縮減。