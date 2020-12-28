【群益金鼎證券】群益權證週報-長榮、陽明 十年磨一劍

這個疫情從去年的冬天延續到今年冬天，且有越來越嚴重的趨勢，雖然疫苗陸續問世，但是各國確診人數仍不斷創新高，由於疫情嚴重航班取消，讓航運從這波疫情中殺出一條血路，尤其是貨櫃輪，長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 一櫃難求，第四季營收必定可以繳出亮眼成績。近期也因原物料、鐵礦砂漲價，散裝航運也開始跟著貨櫃漲，像是新興 (2605-TW)、慧洋 - KY(2673-TW) 等。攬貨業者指出，經營 40 年從未見過如此榮景，從買方市場變成賣方市場，運價皆以倍數翻漲，可視現股盤整時利用認購權證來佈局，挑選長天期、價外 10% 的條件來進行篩選。萬一行情不如預期，或是現股呈現空頭切記設好停損，以免時間價值耗損。

還記得上週筆者提到的鋼鐵類股嗎，過去以往操作權證的投資人喜歡操作中小型股，畢竟股性活潑的權證較容易獲利，但近期大牛股中鋼 (2002-TW) 躁動，12 月 21 日漲了 2%，隔日早盤也持續上攻 25.6 元，都有不錯的獲利可以落袋為安。而中鴻 (2014-TW) 表現更加強勁，可待現股拉回整理時再介入權證操作，年底主流轉換，由原物料接棒，鋼鐵、塑化及造紙都是值得追蹤的類股。

美股封關倒數 4 個交易日，四大指數高檔整理，原本即將通過的紓困案又有川普出來攪局，讓不確定因素持續存在。台股在 14,100-14,400 點徘徊，12 月 22 日雖然出現英國病毒及本土確診讓當天尾盤下殺 207 點，不過沒有造成恐慌，類股快速輪動撐盤，接下來即將跨年，台股只有 4 個交易日，要持股續抱的投資人可以利用少量認售權證來避險，讓投資規劃更完整。

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