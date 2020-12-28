台股盤中大漲逾百點再創歷史新高14450點 航運、雙D買氣熱翻

台股進入封關倒數，儘管外資仍在放假中，但內資火力不停歇，年底衝刺作帳，今 (28) 日在電子權值股強力穩盤，雙 D 族群、航運股、汽車股衝鋒下，加權指數盤中大漲逾百點，再度刷新歷史新高，衝上 14450.51 點。

台股上周繳出周線連八紅的紀錄，今日在美股期指走升的帶動下，多方攻勢再起，其中，聯發科受惠非蘋品牌轉單，產品均價與毛利率可望拉高，加上昨天宣布將斥資 15 億元併購九暘，以強化網通晶片領域，激勵今日股價走強，盤中大漲近 3%，最高來到 737 元。

電子權值股普遍走升，台積電今日股價回神，早盤漲近 1%；聯電也表現不俗，漲逾 1%；此外，台達電、日月光投控、鴻海、研華及南亞、中租 - KY 等均在盤面上表現；面板市況持續熱絡，雙虎今日再獲得買盤青睞，群創盤中漲逾 4%，友達也有近 2% 的漲幅。

全球各航線運價火熱，缺櫃問題仍嚴重，貨櫃三雄持續吸引資金進駐，長榮與陽明今天強勢攻上漲停，盤中分別鎖在 36.75 元、25.4 元；萬海同樣一度亮燈漲停，最高來到 52.8 元。

NOR Flash 晶片供不應求情形加劇，傳出華邦電明年上半年 NOR Flash 產能全數滿載，價格持續調漲，明年首季漲幅 7-10%，第二、三季各季漲幅將分別約 10%，激勵今日股價直逼漲停，最高來到 29.25 元，截至上午 10 點半，成交量已達 24.7 萬張，接近前一個交易日全日成交量 28 萬張。南亞科及旺宏盤中也漲逾半根停板。