電商搶進宅配市場拚藥物配送 可望挹注營收利多

網購已成為大眾生活一部分，電商平台趁勝追擊進一步瞄準藥品宅配市場，保德信投信指出，全球龍頭電商業者紛紛投入物流配送產業，並切入藥品與生鮮商品市場，更當藥品宅配趨勢逐漸成熟，代表網路高齡使用者的穿透率也同步提升，可望替電商市場再添生力軍。

根據統計，全球處方藥市場每年的金額總計高達 8500 億美元，其中，光是美國的處方藥市場即有 3500 億美元，占全球的 4 成之多，其醫療成本占民眾可支配所得高達 14%，而美國民眾購買藥品的方式，現階段仍以親自至藥局購藥為大宗，比率超過 8 成，僅有 16% 民眾選擇以宅配方式購買藥品，不過隨著電商平台配送速度大幅改善之下，預期宅配領藥將成未來的新趨勢。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔指出，美國已有少數線上藥局提供諮詢與宅配藥品服務，看準這項趨勢，電商龍頭亞馬遜也跟進投入其市場，透過自家物流體系提供兩日快速配送服務，標榜以透明且低廉的藥價，搭配科技提升用藥安全性，以及全時藥師諮詢，打造有別於傳統藥局與既有線上藥局的競爭優勢與市場區別性。

楊博翔表示，目前市場預估，亞馬遜未來 3 年將能拓展 3% 至 5% 的配送藥品市占率，並可望逐年提升，未來亦會將此商業模式拓展至歐洲與亞洲市場，當線上購買與宅配藥品市場逐步擴大，也代表高齡網購使用者成長，除了購買藥品外，也有助於整體電子商務市場的規模更上一層樓。

根據亞馬遜自家調查顯示，82 % 民眾有意願以亞馬遜線上藥局作為主要處方藥來源，由於亞馬遜 Prime 會員能享免運費服務，預期該優惠將大幅提升主要用藥的年長族群加入會員的意願，進而大幅增加高齡會員穿透率，當這群中高齡消費者養成網路購藥習慣後，將能擴散使用其他網路購物等服務的意願。

有鑑於電商市場成長趨勢鮮明，楊博翔建議，這些新的消費趨勢進入門檻高，而先進者憑著市場規模更具優勢，投資人若有意參與未來全球的新興消費商機，建議以美國龍頭企業搭配具價值性的成長股布局。