輝瑞疫苗致富 德生技公司BioNTech創辦人躋身全球500大富豪

德國生技公司 BioNTech(BNTX-US) 因和美國藥廠輝瑞 (PFE-US) 開發新冠肺炎疫苗，今年來股價大漲 250%，讓擔任公司共同創辦人的土耳其裔科學家 Ugur Sahin 身價水漲船高，在周四 (3 日) 躋身全球 500 大富豪之列。

本周以來，BioNTech 股價跳漲近 10%，今年來漲幅已經超過 250%。彭博億萬富豪指數顯示，BioNTech 共同創辦人沙辛 (Ugur Sahin) 財富攀升至 51 億美元，在榜上排名第 493。

BioNTech 今年來股價走勢。來源: Bloomberg

英國周三 (2 日) 成為全球第一個批准輝瑞 / BioNTech 疫苗使用許可的國家，不過 BioNTech 還在等待美國食品藥物管理局 (FDA) 和歐盟主管機關的決議。

這家德國企業原本專注開發抗癌藥，但沙辛和擔任公司醫療長的妻子杜勒齊 (Ozlem Tureci) 在 1 月讀到一篇研究，內容講述某個家庭造訪中國武漢後疫情擴散開來，而決定投入 COVID-19 疫苗，最後開發出兩人畢生追求的新型態藥物。

BioNTech 去年透過 IPO 在美國募資 1.5 億美元。申報資料顯示，BioNTech 有 18% 股權掌握在一家名為 Ganymed Pharmaceuticals 的德國企業手中，而沙辛正是該公司的唯一股東。

除了沙辛，共同持有 BioNTech 半數股權的 Struengmann 兄弟也擠入全球 500 大富豪行列，Andreas 和 Thomas 這對孿生兄弟都出資支持 Sahin 和妻子創立的 Ganymed Pharmaceuticals。

疫苗還造就許多富豪，例如美國 Moderna(MRNA-US) 今年來股價飆漲逾 650%，一些早期投資人財富大進補，包括麻省理工學院 (MIT) 教授 Bob Langer、哈佛大學教授 Tim Springer，以及 Moderna 執行長 Stephene Bancel；Bancel 目前身價 47 億美元。

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