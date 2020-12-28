新興債買氣暢旺 ESG企業債最看俏。

投資只關注公司財報？那就落伍了，全球主要政府退休基金以及許多專業投資機構，已經越來越重視環境、社會及公司治理等 ESG 非財務因素，因為注重 ESG 的企業，營運及獲利表現比較優異。

台新 ESG 新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人尹晟龢指出，以新興市場債券指數為例，有 ESG 的新興債，今年績效表現，優於傳統新興債，主要原因為，ESG 評價比較差的企業，今年會面臨較高的違約風險，進而侵蝕到相關報酬率。

他認為，選擇投資 ESG 企業，優點有二，首先是，傳統信評公司比較關注財務數據表現，投資評估面向較無法涵蓋公司治理、環境保護、社會公益等質化層面，而納入 ESG 投資準則，則可以有效強化這些層面。二是 ESG 可以降低 Headline Risk(標題風險)，因為現在市場資訊越來越快速，但凡出現公司治理、環境破壞等負面消息或者醜聞，往往會造成公司相關資產價格大幅波動及下跌，倘若是注重 ESG 的公司，上頭條新聞的機率小，公司資產價格穩定度會較高，納入此類公司，將可以有效建構永續的投資組合。

如今這股 ESG 風潮也吹向了台灣，除了股票型、高收益債等 ESG 相關基金之外，近期台新投信更推出台灣首檔聚焦 ESG 新興市場企業債券基金，並與法國最大保險公司，也是歐洲 ESG 做得最早、最好的安盛集團合作，由旗下的安盛投資管理亞洲有限公司擔任投資顧問公司，讓 ESG 評分更具公信力。

尹晟龢表示，全球 ESG 投資中，歐洲一馬當先，也是做得最好的區域，其中，AXA(安盛集團) 備受矚目，因為它從 2007 年以來，便開始持續執行 PRI 及 ESG 等相關投資，而且獲獎無數，因此，AXA 在 ESG 投資領域，是具有高度國際競爭力的集團。

尤其 AXA 投資 ESG 企業，有其獨特衡量方式，舉例來說，若是金融企業，會比較著重於公司治理；若是能源或礦產的企業，就會比較注重環境保護。因此，它會針對不同的產業，給予不同 ESG 相關的權重。同時，還會定期與企業進行 ESG 議題的面談，不管就企業面或是投資面而言，各企業都能更理解現在的 ESG 潮流，並進行相對應的調整與佈局。

目前各類債券的收益率，以新興市場高收益債最高，利率高達 6.5%，在兼顧收益率及波動度的考量之下，本基金以穩健的投資等級債為主，收益率高的高收債為輔，建立高 CP 值的投資組合，加上 ESG 的把關，讓投資人可以長期穩穩領息，又能夠做公益。

尹晟龢認為，投資等級債的特色是違約風險低，相對地，收益率較低，且存續期間偏長，也會造成價格波動較大；反觀高收益債，剛好相反，收益率較高，但違約風險也相對較高，且存續期間短，價格波動會比較低。因此，以投資等級債為主，高收益債為輔，兩方優缺點互補之下，就收益率及波動度而言，可以為投資人提供高 CP 值的投資組合。

展望明年，仍是低利率、資金主導的投資環境，高殖利率資產將會持續受到追捧，而新興市場收益率高，加上受惠於美元走弱與經濟快速反彈，尹晟龢認為，新興企業債依然是資金青睞的標的，此時正是布局的好時機，若是怕違約風險的人，可以關注有 ESG 篩選標準的新興債，抱得更安心，也抱得更久遠。

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