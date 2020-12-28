【安聯投信】三大債市資金淨流入 疫情雜音未除但經濟續復甦

歐美疫情仍嚴峻，相關雜音持續帶來干擾，加上聖誕長假的來臨使市場交易清淡，上周市場多數資產未有明顯表現。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周三大主要債市皆迎來資金來淨流入，其中投資級債及新興市場債淨流入金額皆較前周有所成長，單周分別來到 35.2 及 21 億美元，高收益債則是由負轉正，重獲資金青睞。

安聯投信指出，上周疫情持續成為影響市場的主要雜音之一，除在英國發現變種肺炎病毒外，歐美多國確診人數持續升高，也迫使各國在聖誕連假期間採取更加嚴格的防疫措施；與此同時，美國國會通過延宕多時的刺激法案，因川普總統不滿法案規模拒絕簽署；與此同時，歐盟與英國趕在 2020 年底期限截止前達成歷史性貿易協議捎來佳音，多空紛雜的訊息使得金融市場多數資產在過去一周呈區間震盪走勢。

觀察過去一周全球股市表現，包括美股四大指數、泛歐 600 及日本東証等股市單周漲跌互見，但多收在平盤上下。在債券市場方面，政府公債等過去一周多微幅上漲，投資級債及高收益債則是小幅收跌，但漲跌幅也皆在 1% 以下，因市場資金進入聖誕長假休兵之故，全球金融市場整體交投量能偏淡。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，回顧 2020 年，市場在第一、二季時因受到肺炎疫情衝擊而大幅下跌後，以美股為首的多數資產在後續數月多已陸續收復疫情缺口，部分強勢資產甚至有再創新高之勢。其中各國央行採取寬鬆貨幣政策積極救市雖為此波快速回彈重要原因之一，但進一步分析，仍有許多來自基本面的改善，有望成為美國相關資產後市持續成長的重要支撐。

謝佳伶指出，從企業獲利的角度來看，許多美國企業在疫情後展現高度韌性應對衝擊，其中以科技業為首的許多指標企業更是受惠於疫情帶來的新常態如遠距工作等，第三季獲利甚至高過疫情前水平，並使得多數機構近來持續上修對標普 500 企業 2021 年的獲利預估，超過原於 2019 年時的預測水準，持續增溫的獲利表現加上寬鬆資金行情的助攻下，有望在 2021 年創造美國資產上更多的上攻空間。

其次，謝佳伶指出，由於工作型態轉變帶動的換屋潮，使得美國房市近月以來表現多優於預期，加上雖然實體店面的消費受到隔離及封鎖出現減緩，但電子商務及線上消費卻大幅增溫，使得整體消費力道然展現了一定的韌性，後續若政府再通過新一輪財政方案、加上疫苗陸續進入量產及施打後，經濟活動及相關數據可望持續復甦，並成為金融市場的重要支柱。

在投資建議上，謝佳伶指出，放眼全球，美國市場因企業多居全球各產業龍頭、體質強勁，加上聯準會持續表態願意以強力及彈性的政策提供支持，相關資產適合做為投資組合的核心配置，除建議可布局以美股為首的風險性資產參與 2021 年全球景氣復甦行情外，也可加入評級較佳、位處低景氣循環產業的的優質美國企業債，以穩定息收金流帶來一定程度的資產保護效果，在復甦之路中站穩腳步。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股盤勢仍維持高檔震盪格局，而反映部分族群受惠庫存偏低帶來的供需緊俏狀況持續為驅動台股表現的重要動能，其中又以具漲價題材的個股與族群表現尤其亮眼、與此同時，充沛的市場資金也為支撐大盤穩健向上、維持偏多格局的重要力道。

廖哲宏指出，根據安聯投信研究評估，台股企業於 2021 年整體獲利有望成長約 15%，若從接單狀況推算，科技股基本面的強勁局勢有望維持至 2021 上半年。從類股及題材來看，包括 5G 網路、電動車、雲端高效能運算及如 Mini-LED 等皆仍具成長性，建議可持續關注及長線佈局。

【安聯投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券基金適合欲參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可投資於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。安聯投信總代理之盧森堡系列基金 (AGIF) 及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付 (AMg2 級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如 AMg、BMg 級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。有關境內配息型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣 300 元、未達美元 100 元、未達人民幣 600 元時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息型受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位) 之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。在國內募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若有將新聞稿再製編需求者，謹請以本公司所公開之資料為主，勿為誇大或不實之報導。