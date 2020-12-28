【中信投信】外資加碼台、印 越股續創高

上週美股受國會對新冠紓困方案達成協議與英國、歐盟就歷史性貿易協議取得最新進展的激勵下，微幅走高，新興亞洲也度過一個平和的聖誕節；上周新興亞洲股市波動相對平靜，越南、南韓、台股為新興亞洲漲幅最高的前三市場，分別為 1.6%、1.3%、0.6%；值得一提的是，越南胡志明指數持續創下今年以來新高。上周吸金最多的國家則為印度、台灣、南韓，分別為 5.3 億美元（下皆為美元）、4.3 億、3.7 億；印度股市統計至 12/25，已經連續 13 周獲外資青睞，持續坐穩吸金王寶座。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，前周盤面一好二壞，二記壞球都跟疫情相關。首先，英國發現變種病毒，傳播力更強，但部分科學家已經出來安撫人心，表示理論上疫苗效度仍可維持，但市場已經為此恐慌；其次，台灣再度出現本土感染病例，股市呈現高檔震盪。好球則是 12 月世界三大央行（聯準會、歐洲央行、日本央行）開會結果大致符合預期，寬鬆政策到 2021 上半年都不會有變化。受惠資金行情，與全球主要國家經濟復甦的預期，未來回檔空間相對有限；換句話說，二記壞球尚不至於帶來三振，一旦股市出現大幅回檔，就是買點。

除此之外，周俊宏分析，根據彭博統計，花旗美國通膨驚奇指數於 08 年後，首次突破 20。花旗美國通膨驚奇指數衡量的是實際通膨和市場預期的差異度，也就是說，經濟通膨的實際情況比市場預期的高。這可能加速類股輪動，沉寂一年的價值股，評價面可能提升，這點從最近傳產，尤其航運股的表現可見端倪。

周俊宏指出，近期面板族群表現強勢，居家工作導致電視需求大增，加上重要日商玻璃供應廠產能出現問題，影響供給面，反映在面板報價持續走揚，航運也因為疫情回補庫存需求導致缺櫃，運價暴漲，相關族群後市仍具表現空間。

越南股市部分，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近期越南經濟成長的兩大引擎 - 出口及外國直接投資資金（FDI）雙雙繳出亮眼成績單，堅實的基本面有利股市持續向上挺進。根據越南統計總局最新數據，越南前 11 個月的貿易額今年以來較去年成長，淨出口額持續創下歷史新高。

另一方面，張晨瑋指出 11 月的外國直接投資資金較上個月、去年同期都來得高，為今年 1 月以來最高。外資踴躍投入，除了越南疫情控制得當，越南政府為確保國際資金穩定湧入，對 FDI 專案的核准效率提升也是主因之一。

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