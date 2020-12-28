〈央行出手降溫房市〉林正雄：房市還要面對缺工、原物料上漲的變數

央行及各相關部會相繼祭出以各項管制措施「打炒房」，不過，全台不動產聯盟總會理事長林正雄今 (28) 日指出，明年全台地產市場將有資金回流、資金寬鬆刺激，但同樣面對打房及營造工料雙漲，加上缺工問題未獲解決，市場變數大，未來先建後售將成房市主流。

林正雄指出，全台營造業缺工嚴重，南部科技廠甚至祭出雙倍薪搶工建廠，營造原物料漲幅也不小，房價上漲，是反映地價及營造工料雙漲的影響，若未來營造成本居高不下且持續上漲，預售案恐將會出現封盤停止銷售的情形，未來先建後售將成為主流。

林正雄也對政府提出建言強調，政府應建立房市景氣燈號系統，以指標監測房市景氣是否有過熱情形，如以「總推案量」、「成交價格」、「買賣移轉棟數」及「營造工程物價指數」等不動產指標監測，當指標出現一定比例爆增時，即時預警並啟動不動產政策制定與頒布機制，制定政策時應審慎評估，並廣納相關產業意見。

林正雄指出，政府應從成本面下手，包括解決工料雙漲問題、開放引較外勞及房地合一稅退場。建議應該賞罰並施，對短期移轉獲利持續加以課重稅，對長期持有不動產、長期投資置產，應該給予稅賦上的鼓勵。