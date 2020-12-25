〈房產〉11月房貸、土建融貸款餘額續創高 年增幅達8%、16%

台灣央行今 (25) 日公布 11 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 7 兆 9493 億元、2 兆 4101 億元，雙雙續創歷史新高，其中，房貸餘額年增率擴大至 8.06%，較上月續增 0.26 個百分點，增幅創 2007 年 3 月以來新高，而土建融餘額年增 16.9%，較上月增 0.78 個百分點，也續創 2011 年 8 月以來新高。

央行甫公布 11 月五大銀行新承做房貸達 579.54 億元，不僅月增 67.1 億元，更寫今年新高，央行說明，目前房市狀況是銀行積極承做優質客戶的首購和換屋貸款，日前祭出不動產貸款針對性審慎措施主要是為打擊投機炒作，但至今上路不到一個月，相關措施效果還有待觀察。

房仲業者說明，政府祭出一連串打炒房措施，房市將回歸供需基本面，預料金融震盪、市場新增供給和房市政策將是影響明年房市三大變數，看房價漲幅將趨緩，但房市將朝健康穩定的方向前進。

另一方面，房仲業者指出，疫情衝擊反促成資金回流契機，台商和企業加碼投資具硬需求支撐，再加上政府持續推動重大建設、以及都更危老題材，明年商用不動產牛市可期。

台經院院長張建一指出，由於我國經濟穩定成長，房價仍有機會溫和上漲，政府現在是抑制炒房不是打房，建立中長期健全房市的機制反而有望使房市多頭市場走得更遠。